Zamorano se sumó a campaña de Chile al Mundial: habló de caso Castillo

El caso de Byron Castillo, jugador de la Selección de Ecuador, tiene a muchos hablando de la posibilidad que la ‘Tri’ se quede sin Mundial y que en su lugar asista la selección chilena. Al menos esos son los planes que hacen los chilenos. Justamente, sobre esta posibilidad habló el exfutbolista Iván ‘Bam-Bam’ Zamorano, quien espera “justicia” en este polémico caso. El histórico goleador se mostró optimista.

En charla con La Opinión, diario en español más leído de Estados Unidos, Zamorano reconoció que se trata de un panorama complicado pero que la supuesta irregularidad en la documentación de Byron Castillo los ilusiona en Chile con la posibilidad de asistir al Mundial de Qatar.



“Como hincha por supuesto que quisiera ver a Chile en el Mundial y veo siempre esa mínima luz de esperanza de que la selección vaya a Qatar, de que se haga justicia”, aseguró Zamorano sobre el caso que se encuentra en FIFA y cuyas pruebas, según los abogados de Chile, son “contundentes”.



Chile pretende comprobar que Castillo, jugador del SC Barcelona, es colombiano y jugaba con “documentación falsa” en la Selección de Ecuador. Así esperan quedarse con el puesto de la ‘Tri’ en el Mundial. Cabe recordar que en la pasada Eliminatoria, la 'Roja' perdió 0-2 un partido y empató 0-0 en el otro. En ambos jugó Castillo.



‘Bam-Bam’ mencionó que “la posibilidad es muy lejana. Son situaciones específicas en las que no hay precedentes, no hay historia. Y así como está todo silencioso en cuanto a la investigación… no sé qué pueda pasar (…) Entre más tiempo pasa, uno se crea más confianza y la ilusión crece”.



Cabe recordar que el abogado que lleva el caso de Chile ante la FIFA se mostró confiado con la denuncia y el fallo que esperan. Se refirió al reciente episodio en el que Castillo estalló en llanto en pleno partido con SC Barcelona después de cometer un penalti. Pidió de inmediato ser sustituido. “Sácame, no aguanto más”. Eduardo Carlezzo le pidió dejar el miedo y hablar con la verdad.