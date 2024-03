XI de lujo: los estelares de la Premier que no jugarán Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 definió a todos sus equipos clasificados y tras finalizar la fecha FIFA, se completaron los tres cupos restantes a la fiesta que se realizará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio.

Polonia, Ucrania y Georgia fueron las últimas selecciones que sellaron su presencia en territorio teutón, quedando ubicados en el grupo D, E y F, respectivamente.



Sin embargo, para esta Eurocopa también brillarán por su ausencia grandes jugadores del fútbol europeo, en el que se puede armar hasta dos once titulares de lujo con los que no jugarán la competencia con sus selecciones.



El primer gran once y el que llama más la atención, es el de varios jugadores de la Premier League, en el que se destacan Erling Haaland (Manchester City), Martin Odegaard (Arsenal), Conor Bradley (Liverpool) o Kostas Tsimikas (Liverpool).



De igual manera, hay otros futbolistas reconocidos de otras ligas que seguramente brillarán por su ausencia en Eurocopa como Edin Dzeko, Stefan Savic, Forsberg y Gudmundsson.



XI ideal de Premier League ausentes en Eurocopa 2024 :



Caoimhín Kelleher (Liverpool – Irlanda)

Kostas Tsimikas (Liverpool – Grecia)

Ben Davies (Tottenham – Gales)

Victor Lindelof Manchester United – Suecia)

Conor Bradley (Liverpool – Georgia)

Martin Odegaard (Arsenal – Noruega)

Sander Berge (Burnley – Noruega)

Brennan Johnson (Tottenham – Gales)

Dejan Kulusevski ( Tottenham – Suecia)

Alexander Isak (Newcastle – Suecia)

Erling Haaland (Manchester City – Noruega)