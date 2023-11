¿Una hazaña a pesar de Wilmar Roldán? Uruguay critica al colombiano

Una de las noticias de la quinta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026, además de la victoria de Colombia por 2-1 contra Brasil, fue la caída del preciado invicto de Argentina a manos de Uruguay, que lo venció en La Bombonera por 0-2.



De la mano de Matías Viña y Ronald Araújo, el equipo de Marcelo Bielsa dio un nuevo golpe, tras habr superado 2-0 a Brasil.



Sin embargo, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, dejó muy clara su molestia por el arbitraje de Wilmar Roldán.



Fue un partido muy intenso, con muchos desafíos disciplinarios que para el directivo no fueron muy bien manejados.



"Mirá como tengo los nudillos de pegarle a la pared, la bronca que me dio las intervenciones. El sesgo inaudito de una actuación que para un lado favorecía tiros libres inexistentes, y del otro lado cortaba tiros libros que existían y no los daba", dijo Alonso.



"Me parece llamativo para un árbitro tan importante como Roldán, una actuación tan pobre como la de hoy, y tan sesgada", concluyó el dirigente, aunque no llegó a anunciar protestas más formales.