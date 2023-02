Vitor Roque, camino a ser el mejor: números con Brasil en Sudamericano

El Sudamericano Sub-20 que se disputa en Colombia tiene una selección favorita como lo es Brasil, quien va en busca de ganar el primer lugar del hexagonal final en Bogotá y desde que empezó la competencia ha sostenido un nivel estable que lo mantienen por encima de varias selecciones participantes.



El nivel y buenos resultados de Brasil también se debe a sin duda a una de sus máximas estrellas que ha tenido durante el Sudamericano Sub-20 y es el de su goleador Vitor Roque, quien va camino a convertirse en el mejor jugador del campeonato juvenil y así no aparezca en los últimos encuentros, seguramente no habrá jugador que le quite su papel protagónico.



A lo largo del Sudamericano Vitor Roque, jugador que actualmente milita en Athletico Paranaense, ya es observado desde el Barcelona de España para ser a futuro una contratación valiosa y es que con tan solo 17 años promete ser una de las máximas estrellas no solo de Brasil, sino del fútbol mundial.



Desde el primer partido del debut con Brasil frente a Perú, Vitor Roque empezó a dejar en claro que iba por ser uno de los goleadores, pues marcó doblete y continuó su buena racha contra Argentina, Ecuador y Venezuela.



A los únicos rivales al que no logró anotarle fue a Colombia y Paraguay, pero fue porque contra los colombianos permaneció en el banco de suplentes y frente a los guaraníes apenas jugó media hora por ser reservado a la fase final



Sin embargo, los números de Roque son extraordinarios, pues ha anotado la mitad de los goles de Brasil en todo el Sudamericano, logrando seis goles de los 15 que ha hecho el seleccionado de la canarinha. Prácticamente tiene una media de un gol por partido.



Ahora, Vitor Roque espera seguir manteniendo esa buena racha goleadora contra un aguerrido Paraguay, rival con el que buscará volver aparecer para no solo seguir siendo el artillero del Sudamericano, sino por dejar más cerca a Brasil con el primer lugar del hexagonal final y de paso el cupo al Mundial de Indonesia.