¿Fue penalti a Lautaro? Acción de VAR que cambió el Argentina vs Chile

A la hora de las polémicas, todo suma. Especialmente la demora, de más de 5 minutos, del VAR, en la revisión de una jugada muy discutida.

Eso fue lo que pasó en el duelo Argentina vs Chile, en la que la igualdad se quebró por una acción fortuita.



Guillermo Maripán no pudo seguir la diagonal veloz de Lautaro Martínez y lo tocaba justo dentro del área, lo que el juez Jesús Valenzuela (de Venezuela) tuvo que confirmar al revisar el video.



En efecto parece un toque del defensor al atacante atrás, que inicialmente no se sancionó pero después sí.



Así el fue la acción: