Los récords persiguen a Cristiano Ronaldo: hace historia en Portugal

Portugal está de plácemes por cuenta d Cristiano Ronaldo... más que nunca, no importa cuándo lo leas.

El capitán portugués celebró sus 200 partidos para su país y anotó el gol de la victoria 1-0 contra Islandia para darle a Roberto Martínez su cuarta victoria en cuatro partidos dirigidos. Gracias a este tanto, Portugal es líder del grupo J con 12 puntos.



El partido arrancó con el homenaje a Cristiano, récord Guiness de goles (123) y de presencias internacionales.



Desde el protagonismo, el 7 por poco celebra un gol a los 51 minutos que rozaba el larguero antes de reportarse, en tiempo de descuento, para anotar el tanto de la victoria, con el suspenso de la revisión del VAR.

"No persigo los récords, los récords me persiguen a mí", decía Cristiano en la rueda de prensa previa. No le falta razón.