¿No les gusta el VAR? ¡Ahí les va el SAOT! Más tecnología al fútbol

Si usted es de los nostálgicos que prefieren la injusticia del error al tedio de las nuevas tecnologías, esta noticia le interesa: el VAR no es el único ni el último adelanto tecnológico que ingresará a las canchas de fútbol.

El nuevo juguete tecnológico se llama tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego (SAOT) y se probó en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021 en Abu Dabi. Y les encantó en la FIFA y ojo, también a los aficionados. ¿Por qué? Porque las animaciones en 3D que ven los árbitros se pueden ver en las pantallas gigantes del estadio y en las transmisiones oficiales de TV: ¡todo se sabe!



¿Ese SAOT es otro VAR?



El SAOT es una extensión del sistema VAR que ya se usa en 47 países del mundo.



¿Cómo funciona?



La FIFA lo explica con claridad: Diez cámaras específicas, y varias más de transmisión por televisión, se instalan en el estadio para detectar 18 puntos de datos de cada futbolista, que ofrecen su posición en el campo. Se espera que el número de puntos de datos aumente a 29 por jugador cuando se dispute la Copa Mundial de la FIFA.



Estos datos se transmiten entonces a un AVAR específico para las decisiones de fuera de juego, para que los compruebe y haga su recomendación al VAR y al árbitro que está en el campo. Este proceso se realiza en tiempo real, por lo que las decisiones pueden tomarse en segundos.





Fuera de Lugar

Tecnología de Fuera de Lugar

¿Y quién lo examina?



“También se hace un seguimiento de las extremidades —seguimos los brazos y las piernas— y sabemos exactamente dónde están todos esos jugadores en cada momento del partido”, explica el jefe del Departamento de Innovación Tecnológica de la FIFA, Sebastian Runge.



“Hacemos un seguimiento de 50 fotogramas por segundo, así que sabemos 50 veces por segundo dónde están los jugadores y recibimos esa información en el sistema. Hacemos lo mismo con el balón, por lo que sabemos dónde están el balón y los pies, para saber dónde se halla el ‘punto de partida”, añadió. Esa combinación permite evaluar si un jugador se encuentra o no en situación reglamentaria.



Turno para la animación



La FIFA también está probando el uso de animaciones en 3D que ilustran claramente cuándo un jugador está en fuera de juego o no.



“Hemos introducido una animación del fuera de juego, que no está relacionada con el proceso de toma de decisiones, aunque no cabe duda de que permite comprenderlo mejor y da una visión más clara de la decisión relativa al fuera de juego”, dijo el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina.



“Después de que se toma la decisión se empieza a producir este tipo de animación. Unos segundos más tarde, ya puede mostrar mejor lo que ha sucedido, en vez de usar las líneas normales en 2D”.



Estas animaciones se crean después de la decisión del fuera de juego para ofrecer una imagen más clara a los aficionados que ven el partido por televisión y en los estadios.



“Con la detección semiautomatizada del fuera de juego obtenemos puntos de datos que pueden traducirse en una animación”, señala Runge.



“De este modo, sabemos dónde está el hombro, o la rodilla, por ejemplo. Y tomando esos datos podemos entrar en el mundo 3D y crear animaciones, que pueden explicar perfectamente si un jugador estaba en situación reglamentaria; qué parte del cuerpo de ese jugador estaba en situación reglamentaria o de fuera de juego; y lo ponemos en una animación que se compartirá con la televisión y con nuestros operadores de las pantallas gigantes. Esto puede informar posteriormente a los espectadores de una manera más clara sobre la decisión de pitar o no fuera de juego”.