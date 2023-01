Ecuador y Chile dividieron puntos en el Grupo B del Sudamericano

Ecuador, vigente campeón del Sudamericano Sub-20 enfrentó a un difícil equipo de Chile, quien se vio muy superior en el transcurso del primer tiempo a los ecuatorianos, pero al final, el juego terminó empatado 1-1 en el cierre del grupo B.



Desde los primeros minutos Chile empezó a marcar diferencias dentro de la cancha y Vicente Conelli fue el encargado de generar las opciones más claras para los chilenos, quien en la primera jugada tuvo un remate fuerte, pero el balón pegó en el palo y luego ingresó, aunque al final la decisión arbitral de los colombianos Carlos Ortega y Jhon Gallego, confirmaron que no era gol, aunque se ve claro el ingreso del balón.



A pesar de ello, Chile continuó generando buenas opciones de gol y Conelli fue el encargado de dichas llegadas de peligro y tras varios intentos fallidos, sobre el minuto 25 logró anotar el primer gol del partido con una gran definición tras aprovechar un error defensivo de los ecuatorianos que no lograron rechazar un balón dividido.



A pesar de haber dominado y ganado confianza con la mínima diferencia, Ecuador logró anotar el empate antes del descanso. En el minuto 33 apareció Justín Cuero para marcar de gran manera frente al arquero Fernández para marcar el empate 1-1.



Para el segundo tiempo el nivel no cambió mucho, aunque ambas selecciones se vieron muy ordenados tácticamente y logrando disputar el balón en el mediocampo.



Sin embargo, en Chile continuó enchufado el atacante Conelli, quien de nuevo tuvo una buena aproximación, pero el arquero ecuatoriano Napa logró achicar y evitar el avance del chileno.



Con el paso de los minutos, el partido no tuvo mayores opciones de gol por parte de ambos equipos, donde el empate se volvió latente al no hacerse mucho daño en el complemento.



Al final, Ecuador y Chile empataron 1-1 en el cierre del grupo B del Sudamericano y dividieron puntos que los deja obligados de ganar los próximos partidos tras la victoria de Bolivia a Venezuela.



En la próxima fecha del grupo B que se jugará entre el 21 y 22 de enero, Ecuador enfrentará al líder de la zona, Bolivia, mientras que Chile tendrá como rival a Uruguay.