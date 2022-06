Portugal salvó todo hasta el final: empate contra España

España y Portugal iniciaron este jueves su caminar por la Liga de Naciones con un empate 1-1 que registró el marcador del estadio sevillano Benito Villamarín, donde el resultado dejó más feliz para la selección lusa, que vio como llegó la igualada en la recta final del partido después del 1-0 que puso en la primera parte Álvaro Morata.



La Roja, después de ese 1-0, no supo ampliar su ventaja y se dedicó mas a controlar la situación frente a un rival que tampoco inquietó demasiado pero que tuvo la constancia de intentarlo hasta que Ricardo Horta encontró la recompensa. Ahora los de Luis Enrique tendrán la próxima cita el domingo en Praga ante la República Checa, mientras que los de Fernando Santos se encontrarán como locales ante Suiza en la segunda jornada del torneo y con todo aún por decidir.



Concentró en el estadio del Betis a los dos combinados que están en los pronósticos como favoritos a disputarse el pasar a la siguiente fase de la tercera edición del torneo, después de que en la primera lo ganaran los lusos y que en la siguiente los hispanos fueran subcampeones. Luis Enrique no contó para este partido con tres jugadores que en principio llamó para la convocatoria, Aymeric Laporte, Eric García y Thiago Alcántara, todos con diversas dolencias.



En la defensa utilizó de inicio al central del Leeds Diego Llorente, quien fue el que sustituyó en la convocatoria a Laporte, y también al lateral del Chelsea César Azpilicueta, mientras que el madridista Dani Carvajal, quien llegaba después de ser campeón de la Liga de Campeones el pasado sábado, esperó su oportunidad en el banquillo. En el centro del campo optó por el joven barcelonista Gavi con el atlético Koke Resurrección esperando su oportunidad, y la delantera volvió a estar comandada por Álvaro Morata escoltado por Ferrán Torres y Pablo Sarabia.



Más sorprendente fue la decisión del preparador luso, Fernando Santos, que dejó fuera del once inicial a la gran estrella lusa, el delantero Cristiano Ronaldo, y también volvió a elegir, como en las últimas citas, para la portería al jugador del Oporto Diogo Costa en detrimento de Rui Patricio, quien ha tenido la hegemonía en la meta en la última década.



Fernando Santos ya avisó en la víspera que una de las virtudes de su rival no solo era la capacidad de tener el balón, también el de saber recuperarlo, y esa lucha planteó desde el inicio con el trabajo de jugadores como Bruno Fernandes, Joao Moutinho o Octávio Monteiro. Ante ellos, el capitán de los locales, Sergio Busquets, intentó desdoblarse en el trabajo, pero a España le costó encontrar a los hombres de arriba y sus rivales no se amedrentaron para buscar la meta de Unai Simón, como lo hizo rebasado el primer cuarto de hora Rafael Leao con un remate que se le fue alto.



Esa iniciar atacante de los visitantes hizo que Gavi, de los mas activos de su equipo, recuperara un balón para montar un rápido contraataque con pase en profundidad que le llegó a Pablo Sarabia para este dársela Morata, quien definió bien. El gol, que llegó antes de que se cumpliera la media hora, cambió el rumbo del partido porque ello obligó a Portugal a adelantar metros en su presión para intentar que su adversario no le mareara con la circulación del balón.



Carlos Soler, poco después del gol, se encontró con Diogo Costa para evitar el segundo, pero la réplica de los recursos de Portugal la enseñó el exsevillista André Silva, ahora en el Leipzig alemán, al que se le fue el balón demasiado cruzado. Con esas alternativas se fue el partido al descanso y también con la impresión de que había mucho aún que disputarse entre dos conjuntos a los que se les notó que no venían a cubrir el expediente y con ganas de decir cosas en estos finales de la apretada temporada.



Portugal salió en la segunda parte con la intención de hacer un juego más directo y ahora España tuvo que mostrar sus recursos defensivos, como lo enseñó Unai Simón al cuarto de hora de la reanudación en una acción clara otra vez de Rafael Leao.



Poco después ingresó al campo Cristiano Ronaldo y el valencianista Gonçalo Guedes para que la potencia del ataque fuera mayor en la última media hora, a lo que contestó Luis Enrique con la presencia en el campo de Koke y Dani Olmo.



Esos cambios de piezas parecieron sentar mejor a España, que, sin dominar, sí controló la situación y dejó pasar los minutos sin que pasara demasiado, pero a los 82 minutos en esta ocasión la contra llegó de parte lusa y la concluyó con mucha facilidad Ricardo Horta, que había salió poco antes al terreno.



Ahí tuvo que cambiar la Roja su dinámica y apretó otra vez para ese salvador tanto que le diera la victoria, que lo tuvo en un cabezazo de Jordi Alba en el minuto 87, pero poco más.



EFE