Volvió Eriksen a Dinamarca: marcó gol y todos lo festejamos

El internacional danés Christian Eriksen, que sufrió un paro cardíaco durante un partido de la pasada Eurocopa, marcó un gol en su regreso a la selección de Dinamarca, en un amistoso contra Países Bajos, pero no pudo evitar la derrota de su país (4-2).



Eriksen volvió al combinado nacional por la puerta grande. Convocado por primera vez desde aquella fatídica tarde del 12 de junio, cuando se desplomó en el césped del estadio de Copenhague frente a Finlandia, ingresó esta noche al césped al comienzo de la segunda parte, cuando los suyos perdían por 3-1.

Su entrada revolucionó a la hasta entonces apagada Dinamarca. Metió un gol en el 47, buscó a sus compañeros con pases por el interior y más tarde un chut suyo desde más de 20 metros estuvo a punto de poner las tablas en el marcador. La remontada no llegó gracias al futbolista del Tottenham Steven Bergwijn, que además de marcar el primer gol de la “Naranja Mecánica” hizo el cuarto en el minuto 70.



Más allá del regreso de Eriksen, la victoria de Países Bajos hizo justicia a lo visto en el Johan Cruyff Arena. El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, introdujo un novedoso 3-4-1-2 que fue vistoso en ataque, pero mostró carencias en defensa.



El primer gol de la “Naranja Mecánica” vino tras un buen desmarque de Daley Blind por la izquierda. El defensor del Ajax centró y Bergwijn, casi desde el punto de penalti, cabeceó la pelota al fondo de la red por la escuadra.



Dinamarca devolvió el golpe cuatro minutos después. Joakim Maehle colocó el esférico desde una esquina del área, el portero neerlandés Mark Flekken salió en falso, Jannik Vestergaard le ganó el duelo aéreo a Blind y marcó con la testa.



A pesar del tanto, la “Orange” siguió dominando. Frenkie de Jong estuvo muy activo en ataque en el nuevo esquema táctico de Van Gaal, buscando pases entre líneas que rompieran la defensa danesa.



Berghuis desaprovechó uno de esos pases, pero en el saque de esquina posterior un centro suyo encontró la cabeza de Nathan Aké, que remató sin marca desde el área pequeña y volvió a adelantar a los locales.



Una rápida combinación de Países Bajos en el área de Dinamarca obligó a Vestergaard a hacerle una entrada a Berghuis a destiempo en el área. El árbitro señaló penalti y el barcelonista Memphis Depay, desde los once metros, engañó al portero con un disparo que fue prácticamente por el centro.



Tras el descanso, el momento de la noche. El seleccionador Kasper Hjulmand dio entrada a Eriksen y el Johan Cruyff Arena vivió un momento bipolar. Los más de 40.000 espectadores neerlandeses aplaudieron el regreso del centrocampista con la selección de Dinamarca, pero se quedaron helados dos minutos después.



Eriksen recibió un excelente pase desde la línea de fondo de Skow Olsen y remató con la derecha a la escuadra del portero Mark Flekken, que no pudo hacer nada para evitar el tanto. Alrededor del minuto 60, el número 10 de Dinamarca recibió de espaldas, se dio la vuelta y, con un latigazo, hizo temblar el palo de la portería neerlandesa.



Una asistencia de Frenkie de Jong aguó el regreso perfecto del centrocampista danés. El barcelonista pasó la pelota a Bergwijn, éste avanzó al área, recortó hacia el interior e hizo el definitivo 4-2 con un disparo de rosca.



