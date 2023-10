Show de Soteldo: así fue goleada de Venezuela contra caótico Chile

Venezuela se paseó contra Chile y con una victoria 3-0 dijo presente en la pelea por uno de los cupos al Mundial 2026. Soteldo y diez más firmaron una tarde inolvidable.

Parecía que iba a oponer resistencia el visitante cuando, a los 7 minutos, Alexis Sánchez y no empalmaba Aranguiz y justo después Loyola estrellaba su remate en el palo.



Pero se fue hundiendo Chile y fue creciendo Venezuela, que as los 18 minutos avisaba en el cabezazo de Rondón para el lucimiento de Cortés.



El calor y el esfuerzo sin premio pasaba factura y Soteldo advertía lo que vendría: el garrafal error de Paulo Díaz en la salida lo recuperó Martínez, metió el balón al 10 y en superioridad numérica resolvía poniendo la pelota en el rincón a los 45+1.

​Del camerino salió motivado el local y le ayudó Núñez, que llevaba 11 minutos en al cancha cuando cometió una falta, no le gustó la amarilla, tocó al juez varias veces con el dedo y vio la roja. Ya nunca se recuperó Chile.



Con diez le sobró espacio a Soteldo para su show: a los 72 minutos metió un primer arrancón para ir hasta la raya y meter el pase atrás para el gol de Rondón y a los 79 repitió la fórmula pero con Machís para el 3-0.

De Chile solo el amor propio de Alexis Sánchez, víctima del caos y al confusión del banquillo, que erró en los cambios y no reaccionó. Venezuela enloqueció de felicidad y celebró una victoria rotunda, que lo hace soñar en serio con el Mundial 2026.