Venezuela tomó ejemplar decisión que no se le ocurrió a Colombia

La Selección Colombia despedirá el año 2023 con un par de partidos amistosos en Estados Unidos, enfrentando a Venezuela (10 de diciembre) y México (16 de diciembre), juegos en los que el técnico Néstor Lorenzo probará nuevos jugadores, ya que no puede tener a sus principales figuras porque no hay fecha FIFA.



Para el primer juego, Venezuela tomó una importante decisión para que sirva de real preparación y parte de un proceso a futuro. El ejemplar anuncio de la Vinotinto deja una pregunta al aire: ¿Por qué no se le ocurrió a la Federación Colombiana de Fútbol?



La Federación Venezolana de Fútbol anunció que tomará el juego amistoso del próximo 10 de diciembre, en el DRV PNK Stadium, Fort Laudardale a las 6:00 p.m. (en la Florida y en Colombia), como parte de la preparación para el seleccionado Sub-23, que se prepara para el Torneo Preolímpico 2024.



En Colombia la Sub-23 la dirige el entrenador Héctor Cárdenas, y hubiera sido una maravillosa oportunidad para estar cerca al cuerpo técnico que encabeza Lorenzo.



Sin embargo, la Selección Preolímpica de Colombia jugará un par de amistosos contra Perú, el 9 de diciembre en Cartagena y el 12 del mismo mes en Barranquilla.