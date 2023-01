Ecuador toma la delantera: resultados y posiciones del Grupo B

Ecuador y Bolivia abrieron la segunda jornada en el Estadio Deportivo Cali y ambas selecciones buscaban las victorias. Una para tomar el liderato y otra para mantenerlo y escaparse aún más en la tabla de posiciones y en la cima del Grupo B. Por su parte, la fecha la cerraron Chile, que así como su similar de Ecuador, debían sumar de a tres para tomar la delantera, y Uruguay que debutaba y quería no perder pisada en el certamen y en el grupo.



Pues a primera hora, Ecuador golpeó a Bolivia que con el empate tomaba el liderato. Sin embargo, los ecuatorianos no se quedaron en ceros y se llevaron el triunfo con un solitario tanto. Por su parte, en el segundo partido, Chile fue muy pobre y no pudo aguantar el primer tiempo de Uruguay que fue un huracán para quedarse con la victoria final holgada.

Resultados de la segunda jornada del Grupo B:



- Bolivia 0-1 Ecuador (finalizado)

- Chile 0-3 Uruguay (finalizado)



Tabla de posiciones del Grupo B:



1. Ecuador 4 pts (+1)

2. Uruguay 3 pts (+3)

3. Bolivia 3 pts (0)

4. Chile 1 pt (-3)

5. Venezuela 0 pts (-1)