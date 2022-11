¡Al ritmo de Lionel Messi y Ángel Di María! Golazos previos al Mundial

Argentina de Lionel Scaloni jugó su último partido de preparación antes de enfrentar a Arabia Saudita, México y Polonia en ese orden. Ante un rival menor como Emiratos Árabes no dudaron en demostrar su dominio y perfilarse para ser uno de los favoritos y posibles candidatos en el Mundial de Catar. Y es que, el nivel individual de cada jugador descresta y pone a soñar a cualquier argentino por conseguir el título mundialista en tierras asiáticas.

Con un gran Lionel Messi y un excelente Ángel Di María, se divirtieron durante la primera parte con un gran resultado a favor de 0-4 y con el apoyo de Marcos Acuña, Julián Álvarez quien abrió la cuenta y Alexis Mac Allister que también dejó su huella en una asistencia. La primera anotación fue de Álvarez a los 17 minutos con un contragolpe que Messi cedió para que la empujara el jugador del Manchester City.



El segundo y el tercero, ambos de Ángel Di María fueron dos joyas, uno con una gran definición, el otro en una gran jugada a espacio reducido que el ex Real Madrid culminó a placer. Con una asistencia de Marcos Acuña, Di María sacó una volea sin dejarla caer como venía a la esquina inferior y luego, eliminó rivales en el área, al arquero y marcó sin mayor problema.



Faltaba la pinza y la cuota goleadora de Lionel Messi que recibió un pase de Ángel Di María y definió al ángulo con un remate elevado al fondo. Golazos para todo el mundo antes de debutar en el Mundial de Catar.

Julián Álvarez scores for Argentina with the Lionel Messi assist. 🇦🇷pic.twitter.com/yHnO3tZDg2 — Roy Nemer (@RoyNemer) November 16, 2022

Ángel Di María with the volley goal for Argentina!pic.twitter.com/UZOTyr0mrn — Roy Nemer (@RoyNemer) November 16, 2022

Ángel Di María with his second goal for Argentina!pic.twitter.com/zu9Krq0lOv — Roy Nemer (@RoyNemer) November 16, 2022