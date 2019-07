Vea por qué Zaha es el héroe de Costa de Marfil en la Copa Africana

La selección de Costa de Marfil avanzó a los cuartos de final de la Copa de África de Naciones, que se disputa en Egipto, luego de vencer este lunes por 1-0 a su similar de Malí, en juego disputado en el Nuevo Estadio de Suez. Su rival en cuartos de final será la selección de Argelia, que este domingo eliminó a Guinea.

Zaha, jugador del Crystal Palace, quien no ha brillado en esta Copa de África, aprovechó un error de Youssouf Koné para anotar el único gol de un encuentro en el que los marfileños nunca pudieron dominar a su rival. En el minuto 76 llegó la anotación de ‘Los elefantes’ gracias a la rapidez y a la buena definición de Zaha, quien anotó su segundo gol en la competición.



Costa de Marfil, campeón de la CAN en 1992 y 2015, no había pasado de la primera fase en la más reciente edición y tampoco clasificó al Mundial Rusia 2018.



"Vamos a saborear nuestra victoria, no fue sencilla ante un buen equipo de Malí. Seguimos en competición, se trata de jugar siete partidos. Hemos jugado cuatro, nos quedan tres", declaró el seleccionador marfileño Ibrahim Kamara.