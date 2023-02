Uruguay venció a Paraguay: sueña con el título del Sudamericano Sub-20

Uruguay venció por la mínima este jueves a Paraguay en el estadio de Techo, de Bogotá, un resultado que pone a soñar a los charrúas con el título del Sudamericano Sub-20



El único gol del partido fue de Luciano Rodríguez en los minutos finales del encuentro válido por la fecha 4 del torneo.



En la primera parte, tanto charrúas como guaraníes se repartieron el balón y tuvieron varios minutos de estudio antes de comenzar a acercarse en el arco rival con peligro.



Uruguay tendría la primera aproximación con Mathias de Ritis con un remate que se fue muy desviado del arco paraguayo.



Los rojiblancos responderían en el minuto 14 con Diego González que tras un tiro de esquina sacó un cabezazo que atajó Randall Rodríguez.



Tras esta ocasión, el partido se situó en la mitad de la cancha por lo que no hubo grandes acercamientos por unos 20 minutos.



No obstante, Uruguay, en el 38’, tuvo por poco la apertura del marcador con Franco González que tras un contragolpe probó de media distancia, pero el arquero Ángel González estuvo atento para sacar el balón al tiro de esquina y evitar irse abajo antes del descanso.



Para el segundo tiempo, Paraguay se acercó con peligro en el arco uruguayo. De hecho, tendrían la primera de esta parte con Diego Gómez que sacó un tiro libre que se fue cerrando y que forzó al arquero Rodríguez a mandar el pelotazo.



Unos minutos después, Uruguay respondió con un contragolpe que fue manejado por Franco González y que terminó Álvaro Rodríguez con un zurdazo que se fue ligeramente desviado del arco paraguayo.



En el 60’, Paraguay tuvo una chance clara con Sebastián Quintana quien tras una jugada con varios rebotes en el área recibió el balón y sacó un disparo que apenas se fue desviado del arco uruguayo.



Sobre el 78’, Paraguay tendría la más clara del partido con Pereira con un cabezazo al que no le pudo dar dirección y se fue a las manos de Randall Rodríguez.



Finalmente, Uruguay se quedó con el triunfo sobre el minuto 85 gracias a Luciano Rodríguez que de tiro libre la mandó a guardar al palo del arquero paraguayo González.



Con el triunfo, Uruguay sumó 12 puntos de 12 posibles y se afirma como uno de los favoritos a quedarse con el título del Sudamericano. Por su parte, Paraguay intentará buscar el último cupo del Mundial el cual pertenece por el momento a Venezuela.