Uruguay se ilusiona con evolución de Suárez: ¿alcanzará a recuperarse?

El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, aseguró este viernes que Luis Suárez -operado de una lesión meniscal interna el 10 de mayo- "está trabajando bien" y que espera poder llevarle a la Copa América.

"Él (Suárez) está poniendo su voluntad en la rehabilitación, es muy profesional en este sentido y ya tiene antecedentes buenos en otro tipo de recuperaciones", agregó. Igualmente, Tabárez señaló que no quiere adelantarse porque las lesiones siempre son por circunstancias y no por decisión voluntaria de los deportistas.



Por otro lado, el seleccionador apuntó que nunca hizo una lista de 40 jugadores, número máximo permitido en la primera lista que exige Conmebol, y que de cara a la Copa América trabajará en un principio con 25 futbolistas. "Si esta todo bien el día 30 (de mayo) va a haber que eliminar a dos", sentenció. Sobre lo que mostrará el equipo charrúa, Tabárez bromeó que va a seguir "jugando a nada".



Posteriormente, apuntó que está entrenando de acuerdo a los futbolistas que tiene a disposición y al tiempo de trabajo que le queda por delante. Señaló que el equipo intentará revivir la estrategia que llevó a la Celeste hacerse con la China Cup por segunda vez consecutiva, el pasado marzo. Uruguay comenzó este viernes los entrenamientos para la Copa América con siete jugadores.



El resto del plantel comenzará a llegar la próxima semana y el grueso de los jugadores arribará el próximo martes 28, afirmó Tabárez. Dentro de la preparación prevista para el torneo continental, la Celeste disputará un partido amistoso el próximo 7 de junio ante Panamá en el estadio Centenario de Montevideo. Seis días más tarde viajará a Belo Horizonte, donde el 16 de junio debutará ante Ecuador por el Grupo C que también integran Chile y Japón.