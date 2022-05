Uruguay, sin su goleador: afrontará triplete amistoso con varias bajas

El delantero uruguayo Luis Suárez, quien recientemente se despidió del Atlético de Madrid, se perderá los amistosos que la selección de

fútbol de su país disputará en junio frente a México, Estados Unidos y Jamaica en su camino de preparación para el Mundial de Catar.



Así lo informó este miércoles la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el momento de dar la lista de 26 futbolistas convocados por el entrenador, Diego Alonso.

Sobre la situación del goleador, puntualiza el documento: "Tal como estaba programado se realizará tratamiento higiénico preventivo ósteo articular, para encarar en la mejor forma la segunda mitad del año a culminar con el Mundial de Qatar".



Asimismo, detalla que Sebastián Cáceres, Rodrigo Bentancur, Brian Ocampo, Martín Satriano y Nicolás López no pudieron ser convocados por razones sanitarias.



Dentro de la lista de elegidos, una de las principales novedades es la inclusión del lateral Guillermo Varela. También, la participación de los jóvenes Alan Maturro y Augusto Scarone, quienes integran la selección sub 20 y fueron invitados a acompañar a la mayor.



La Celeste se examinará en junio con las también mundialistas México y Estados Unidos, al tiempo que más tarde recibirá a Jamaica. Uruguay jugará su primer encuentro el jueves 2 en Arizona ante los dirigidos por el argentino Gerardo 'Tata' Martino, mientras que el domingo 5 se enfrentará en Kansas City a Estados Unidos.



Finalmente, el sábado 11 de junio chocará con Jamaica en el estadio Centenario de Montevideo, en un encuentro en que el local se despedirá de su público. Para el Mundial que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre la selección de Uruguay fue emparejada en el Grupo H con las de Portugal, Ghana y Corea del Sur. México se medirá en el Grupo C a Argentina, Polonia y Arabia Saudí, al tiempo que Estados Unidos compartirá el Grupo B con Inglaterra, Irán y una selección europea que se definirá entre Escocia, Gales o Ucrania.



Lista de futbolistas convocados por Diego Alonso:



Porteros: Fernando Muslera (Galatasaray, TUR), Sergio Rochet (Nacional) y Sebastián Sosa (Independiente, ARG).



Defensores: Diego Godín (Atlético Mineiro, BRA), José María Giménez (Atlético de Madrid, ESP), Ronald Araujo (Barcelona, ESP), Sebastián Coates (Sporting Club, POR), Martín Cáceres (Levante, ESP), Guillermo Varela (Dínamo Moscú, RUS), Damián Suárez (Getafe, ESP), Matías Viña (Roma, ITA) y Mathías Olivera (Getafe, ESP).



Centrocampistas: Lucas Torreira (Fiorentina, ITA), Matías Vecino (Inter, ITA), Mauro Arambarri (Getafe, ESP), Manuel Ugarte (Sporting Club, POR), Fernando Gorriarán (Santos, MEX), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, BRA), Nicolás de la Cruz (River Plate, ARG), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Facundo Pellistri (Alavés, ESP) y Agustín Canobbio (Athletico Paranaense, BRA).



Delanteros: Diego Rossi (Fenerbahce, TUR), Edinson Cavani (Manchester United, GBR), Darwin Núñez (Benfica, POR) y Maximiliano Gómez (Valencia, ESP).



EFE