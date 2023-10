UEFA aplazó varios partidos de eliminatoria a la Euro por conflicto

La UEFA anunció en las últimas horas que el partido entre Kosovo e Israel que se iba a disputar el próximo domingo fue aplazado ante la imposibilidad del equipo israelí de viajar tras el duro ataque realizado por el movimiento islamista palestino ‘Hamás’.



En el comunicado la UEFA señaló que “se anunciará una nueva fecha en el momento oportuno” y aseguró que las autoridades israelíes han prohibido a la selección “viajar al extranjero”.



Este aplazamiento se une al del partido de este jueves en el que Israel debía jugar su partido contra Suiza.

De igual manera, la UEFA aplazó los partidos de los seleccionados menores de Israel por las próximas dos semanas: “En vista de la situación de seguridad actual en Israel, la UEFA ha decidido aplazar todos los partidos previstos en ese país durante las próximas dos semanas. Las nuevas fechas serán anunciadas a su debido tiempo”



Y agregaron: “La UEFA continuará siguiendo de cerca la situación y se mantendrá en contacto con todos los equipos implicados antes de tomar decisiones sobre las nuevas fechas y sobre los potenciales cambios de otros futuros partidos”.



Ante esto, los partidos de clasificación para la Eurocopa 2025 sub 21 como el Israel vs. Estonia y el Israel vs. Alemania fueron aplazados al igual que el torneo europeo sub-17 que debe enfrentar a Israel, Bélgica, Gibraltar y Gales del 11 al 17 de octubre.