¿Duro mensaje? Tomás Ángel se refirió a ausencia en Sudamericano

El Sudamericano Sub-20 está a horas de iniciar y Colombia será anfitriona en este campeonato que busca a los mejores representantes para el Mundial de la categoría que se disputará en Indonesia y por ello, el técnico Héctor Cárdenas eligió a los 23 mejores futbolistas a nivel nacional e internacional.



Sin embargo, uno de los nombres que más hizo eco a la hora de la convocatoria fue el del ofensivo Tomás Ángel, quien no fue tenido en cuenta en la lista final para el Sudamericano a pesar de haber hecho proceso de microciclos y partidos de preparación.



A pesar de ello, Héctor Cárdenas confirmó que fue por falta de minutos en Atlético Nacional por los que no tuvo en cuenta a Tomás Ángel y decidió optar por Miguel Monsalve del DIM.



Con respecto a su no convocatoria, Tomás Ángel habló por primera vez sobre su ausencia en Sudamericano y dejó claro que no tener presencia en el equipo principal no era algo que estaba en sus manos, pero valoró el esfuerzo que hizo durante todo el proceso del seleccionado juvenil.



“Nadie va a sentir más tristeza que yo, porque estuve desde el principio en el proceso, siendo figura, siendo campeón en Chile y la respuesta final que me dan es mis minutos y tiempo de juego en Atlético Nacional y es algo que yo no puedo mejorar”.





De igual manera, referenció que espera tener más minutos de juego con el técnico Paulo Autuori para ser tenido en cuenta más adelante en procesos de Selección Colombia.



“Me venía preparando para eso y no es algo que pueda negar para un pelado con tantas exceptivas. Esa es mi actualidad y con Autuori veo más oportunidades”, finalizó Tomás Ángel en conferencia de prensa de Atlético Nacional.





En el más reciente partido de Atlético Nacional, Tomás Ángel jugó 45 minutos en el amistoso de pretemporada de la ‘Noche verdolaga’ contra Alianza Lima y espera siga sumando juego para esta temporada 2023.