Brasil hace un llamado a Conmebol por la Copa América en Colombia

Colombia vive días de oscuridad, en los que las manifestaciones de los ciudadanos en contra del Gobierno por las malas decisiones, ha cobrado muchas vidas en medio de un conflicto que parece no tener una pronta solución.

La realización de Copa América en medio de la crisis social colombiana ha generado indignación, polémica y preocupación en diferentes sectores a nivel nacional e internacional, pues los partidos de Copa Libertadores que se llevaron a cabo en el país, en medio de la difícil situación, dejó claro que Colombia no está para ser el centro de algún evento deportivo.



Este viernes, Brasil dio a conocer la lista de convocados para los partidos de Eliminatorias y fue en la rueda de prensa que Tite, director técnico de la verdeamerela, manifestó su preocupación por el conflicto que hay en Colombia a tan solo un mes de que se dispute este certamen continental de naciones.



"Existe algo que está por encima, que es la integridad física de todos nosotros, la de los jugadores y la de todo el personal de la plantilla. Lo estamos acompañando, pero sí, tenemos esa preocupación", dijo.



En la misma línea se manifestó su auxiliar técnico, Juninho Paulista, quien reveló que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) acompaña la situación de Colombia 'diariamente' y ha manifestado su 'preocupación' a la Conmebol, organizadora del torneo.



"Nosotros no somos los que definimos la competición es la Conmebol, pero les dejamos claro que no queremos que ocurra en la Copa América lo que pasó ayer en el partido entre América de Cali y Atlético Mineiro", precisó.