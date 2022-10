Tres criterios para convocatoria de Tite: ¿quiénes se quedarán afuera?

Falta muy poco para que inicie la fiesta mundialista, y desde ya, pese a que las competencias siguen desarrollándose, las miradas están puestas para lo que será esta cita mundialista, un poco extraña en noviembre y en diciembre, pero Mundial es Mundial y cada país se paralizará sin duda alguna, en especial Brasil que se ilusiona con el buen momento que vive en las Eliminatorias, los amistosos, y el buen presente que viven los jugadores de la ‘Canarinha’ en el viejo continente.

Catar espera por las convocatorias de las 32 selecciones. Brasil tendrá que enfrentar a Suiza, Serbia y Camerún en la cita mundialista en busca del título que ha sido escaso desde 2002 cuando alzaron su quinta Copa del Mundo. Tite no se guardó nada cuando le preguntaron por los elegidos de cara al certamen.



Uno pensaría que hay nombres asegurados, como los tres arqueros que serán Alisson, Ederson y Weverton, además, Marquinhos y Thiago Silva como capitán, Neymar seguramente estará, pero hay dudas en otros nombres como Phillippe Coutinho o Dani Alves por la banda derecha. Alves es la novedad, pues quiso probar en Pumas de México para regresar a su mejor nivel y pensar en ser convocado. Estuvo entrenando en Barcelona para lograr su cometido, pero para Tite no hay nadie con el puesto asegurado, ni el mismo Ney, o así lo ha dejado ver el estratega.



En entrevista con Arena SBT, dio las claves de cómo decidirá a la lista de convocados, “nadie tiene su lugar asegurado para la Copa, y la gente que me conoce sabe que no nos aferramos a eso. Lo que tenemos es compromiso. Lo que tenemos en cuenta es la historia del jugador, el momento del jugador y la historia de la selección brasileña”.



Habló sobre el tema de Dani Alves, “por poner un ejemplo, en la convocatoria anterior, Dani (Alves) jugó contra Corea y Japón. Por supuesto, se tienen en cuenta el momento, pero también se tiene en cuenta la historia del futbolista de la selección”. Además del lateral, le preguntaron por Gabriel Jesús, pero volvió a tocar el tema del jugador de Pumas, “la pregunta es injusta (Dani Alves), porque llevas a un jugador en proceso de recuperación, incluso de una lesión que tuvo y la convocatoria definitiva se publica en 30 días”.



Continuó sobre Dani, “y todas las posibilidades, todos los jugadores estarán en su mejor momento. Dani Alves es un gran lateral, con buena técnica, buenos cruces, buenos pases, que juega desde adentro, logra dar un componente extra. La convocatoria toma en cuenta el momento del jugador, pero la historia también cuenta”.



Por último, de Gabriel Jesús, volvió a puntualizar que nadie tiene el sitio asegurado, pero que le vino bien el cambio, “no, él (Gabriel Jesús) no tiene su lugar garantizado, como nadie lo tiene. Está en un gran momento. Dentro del abanico de oportunidades, sirve, es normal, para dar la mayor cantidad de posibilidades posible ¿Me equivocaré? Lo haré ¿Seré criticado? Lo seré”. Tite tendrá que meditar sus convocados, pues la lista de 26 jugadores debe salir el lunes 14 de noviembre.