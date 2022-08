¡Sigue dando de qué hablar! Tite explota contra Kylian Mbappé

Falta cada vez menos para el inicio de la Copa del Mundo en la que 32 selecciones se verán las caras en busca de la gloria mundialista. Hace unos meses, Kylian Mbappé calentó las eliminatorias tanto sudamericanas como las europeas manteniendo que el fútbol de naciones de la UEFA es más complejo que la Conmebol. Un testimonio que no caló nada bien.

Cuando uno se pone a analizar las fases de grupos de eliminatorias en la UEFA, uno se encuentra con selecciones como Gibraltar, Islas Feroe, San Marino, entre otros combinados nacionales que no tienen mucho recorrido en Europa. Goleadas se han visto de España, Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal, solo por nombrar algunos de los países de esta federación. En Sudamérica son las mismas 10 naciones que pelean por clasificar, y se demuestra la tenacidad sudamericana en cada partido.



La garra charrúa, el no dejar de pelear un balón, el juego brusco y sucio en busca de quedarse con una pelota caracterizan las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, para Kylian Mbappé, la mirada es distinta. Un año complejo para la perla francesa al plantar al Real Madrid, su testimonio caliente, y ahora una riña con Neymar, una cuestión de egos dentro del Paris Saint-Germain.



Uno de los primeros en estallar ante las palabras de Kylian Mbappé fue Tite. El estratega brasileño concedió una entrevista con ESPN en donde le recordó los partidos que se ven en Europa y los que se presentan en Sudamérica. “Tal vez (Mbappé) esté hablando de enfrentamientos de la Nations o de los amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. No tenemos que jugar contra Azerbaiyán. No tenemos a ningún rival que te dé un respiro. Las Eliminatorias (en Sudamérica) tienen un grado de dificultad mucho mayor que la fase de grupos de la clasificación europea”.