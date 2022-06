Chile, contra el reloj: ¿cuánto tiempo tiene para luchar por Catar?

Chile sufrió un revés durísimo este viernes, cuando la FIFA desestimó íntegramente su demanda contra Ecuador, por la presunta alineación irregular de Byron Castillo, y no hubo castigo ni para la Federación de ese país ni para el futbolista.

Nada de la investigación que el abogado Eduardo Carlezzo anticipó en medios de todo el mundo se tuvo en cuenta en la Comisión de Disciplina de la FIFA, pero al parecer ya lo veían venir y lo que se espera ahora son las apelaciones.

Chile tiene que ir a la Cámara de Apelaciones de la FIFA y, como última instancia, al TAS, para no resignarse a seguir por fuera del Mundial de Catar.



Pero no solo tiene en contra el primer concepto, que habla de la fuerza de las pruebas de Ecuador, sino especialmente el tiempo, pues el Mundial empieza el 18 de noviembre.



¿Cuánto tarda el proceso de las apelaciones? "La Comisión de Apelación, constituida paritariamente por miembros de cada una de las confederaciones deberá estudiar nuevamente el caso que podrá ser apelado ante el tribunal arbitral del deporte. Los plazos en este tribunal son en principio de 21 días para la declaración de apelación mas diez adicionales para sustentarla, se corre traslado a la parte apelada quien tiene un término similar, con apelación y oposición, se conforma el panel que tendrá tres meses desde el momento en que recibe el expediente para fallar. Estos tres meses, en 20 años de ejercicio y litigio en el TAS, jamás se ha respetado, en muchos casos han tardado más de un año en proferir laudo", explicó en su columna el abogado Andrés Charria.



Eso significa que tiene menos de 200 días y, según el experto, "no creo que se pueda lograr una decisión antes de que Senegal y Países Bajos inicien este torneo".



Así que la pelea no termina acá pero tampoco hay señales de que en otras instancias acabe bien para Chile. Todo es complejo cuando se pasa de la pelota y la cancha a los tribunales.