Muller no entiende la decisión de Low de sacarlo de la selección

La decisión del entrenador de la selección alemana de fútbol, Joachim Löw, de poner fin a la carrera internacional de Thomas Müller dejó "molesto" al atacante del Bayern de Munich, quien aún intenta aceptar la forma en que recibió la noticia.

Löw anunció el martes que Müller, de 29 años, y sus compañeros en el Bayern Mats Hummels y Jerome Boateng, ambos de 30 años, ya no formarán parte de la selección alemana, que busca reponerse de su temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial disputado el año pasado.



Los tres jugadores formaron parte del plantel de Alemania que ganó la Copa del Mundo en 2014. Müller dijo que lo repentino del anuncio lo dejó con un sabor amargo. "Cuanto más lo pienso, más me molesta la forma en que se hizo", dijo el delantero en un video en Instagram. "La decisión del entrenador me dejó perplejo".



"Un entrenador debe tomar decisiones deportivas, no tengo ningún problema con eso. Pero sobre todo no entiendo la naturaleza de la decisión. Mats, Jerome y yo aún podemos jugar al más alto nivel". Müller dijo también que "los comunicados de prensa de la federación alemana de fútbol y su presidente (Reinhard Grindel), preparados de antemano, fueron desde mi punto de vista de mal gusto y mostraron una falta de consideración".



Alemania jugará su primer duelo internacional del año contra Serbia en Wolfsburgo el 20 de marzo.