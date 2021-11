¿Hay campanas de renuncia? Sucesor de Osorio no la pasa bien en México

La Selección de México es segunda en la Eliminatoria Concacaf con 14 puntos, los mismos que Estados Unidos. El pasado jueves perdió su primer partido en el torneo y la ola de críticas a Gerardo 'Tata' Martino no tienen tregua. Incluso, la afición ya está pidiendo su salida. El argentino pidió mesura previo al partido de este martes con Canadá y aseguró que no tiene motivos para irse de la tricolor.

"Es el primer partido que perdemos en Eliminatorias, el equipo sigue estando en los primeros lugares, sólo perdió la punta por diferencia de gol. Hay que analizar esa derrota y nada más, no hay motivo para hablar de una renuncia y llevar esto a los extremos, nunca he ido por los extremos, ni a la hora de ganar, ni a la hora de perder", mencionó Martino en recientes declaraciones que fueron recogidas por el diario Olé.



Martino, de 58 años, se puso al frente a la selección mexicana en 2019 después de dirigir al Atalanta United en la MLS y tras la salida de Juan Carlos Osorio, hoy en América de Cali. Aunque el contrato que firmó va hasta el Mundial, la afición ha pedido su salida pues están inconformes con ciertas decisiones y la no convocatoria de 'Chicharito' Hernández.



Cabe recordar que el 'Tata' firmó para ganar la Copa de Oro, final que perdió con Estados Unidos, y para clasificar al Mundial de Catar 2022 como primeros o segundos (hasta ahora lo está consiguiendo).



Por ahora, México se alista para enfrentar este martes a Canadá, que es un rival directo. Martino tendrá que vencer para asegurarse en las primeras dos casillas y de paso para bajar los ánimos entre los aficionados que piden su salida. El seleccionado canadiense es tercero y le pisa los talones, a solo un punto.