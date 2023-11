Así están las Eliminatorias 2026: partidos y posiciones en fecha 5

Este jueves 16 de noviembre se juega la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Continúa la disputa por los seis cupos de clasificación directa a la Copa del Mundo de México/Estados Unidos/Canadá, y medio cupo al repechaje.



Argentina es líder y es una de las selecciones que están invictas, junto a la Selección Colombia.



Los partidos de este jueves son:



3:00 p.m.

Bolivia vs. Perú



5:00 p.m.

Venezuela vs. Ecuador



7:00 p.m.

Argentina vs. Uruguay

Colombia vs. Brasil



7:30 p.m.

Chile vs. Paraguay



Tabla de posiciones



1- Argentina | 12 puntos | +7

2- Uruguay | 7 puntos | +3

3- Brasil | 7 puntos | +3

4- Venezuela | 7 puntos | +3

5- Colombia | 6 puntos | +1

6- Ecuador | 4 puntos | +1

7- Paraguay | 4 puntos | -1

8- Chile | 4 puntos | -3

9- Perú | 1 punto | -5

10- Bolivia | 0 puntos | -9