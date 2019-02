Tres variantes que podría usar Colombia Sub-20 para alzar la cabeza

La Selección Colombia tendrá un partido clave este lunes, cuando se enfrente a Ecuador en el tercer partido del hexagonal del Suramericano Sub 20. Hasta el momento, el equipo de Arturo Reyes no ha tenido un buen rendimiento



Sin embargo, el entrenador samario aún tiene tiempo para enderezar el camino de su equipo y estas son algunas de las variantes que podría buscar para este duelo contra Ecuador.



Una renovación en el ataque: Si bien Reyes ya utilizó a todos sus delanteros, al que menos minutos le ha dado es a Dilán Ortíz. El delantero de Real Cartagena tiene unas características diferentes a las de sus rivales y podría dar un aire en el frente de ataque. Necesita más que los finales de los partidos.



Tolosa: sin ser el joven más deslumbrante del equipo, Yeison Tolosa ha sido el jugador que más se atreve a disparar al arco contrario. No obstante, en la mayoría de partidos ha actuado por el costado derecho muy lejos del área. Tener en el campo a Enamorado le daría más variantes a Yeison por el centro del campo.



Una incógnita: hasta el momento Colombia no ha demostrado tener un futbolista que ayude a crear juego. No obstante, Kliver Moreno ha sido reconocido en las categorías inferiores como un jugador con un poco de estas características, aunque también colabora en marca, y Jorge Luis Pinto ha dado buenas referencias de su juego. Su inclusión podría dar una alternativa en el centro del campo ante la posible ausencia de Gustavo Carvajal.