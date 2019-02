Tres hombres que le dieron equilibrio a la dubitativa Colombia Sub 20

¿Cómo cambio la cara la Selección Colombia Sub 20 que sufrió pero ahora está a un paso de clasificar al Mundial de Portugal?



Es la pregunta que muchos se hacen y que solo el técnico Arturo Reyes puede responder: “En los partidos que jugamos ante, en lo defensivo cumplimos hasta un punto, pero faltaba algo más. La llegada de Goez y Sandoval ayudaron mucho en la idea de juego”.



¿Goez? Yéiler Goez llegó a la formación titular para aportar equilibrio. No pudo estar en los primeros duelos por problemas físicos pero apareció cuando tocaba, cuando la situación era apremiante. El chico de Atlético Nacional aporta precisión en el quite, fortaleza en el duelo directo y un despliegue físico que acabó con el ímpetu de los venezolanos.



“Era el día de la gloria, la pudimos meter que era lo más importante”, dijo el volante, que espera completar este domingo, contra Uruguay, la tarea de la clasificación al Mundial.



¿Sandoval? Habla Reyes de la promesa del Barranquilla FC, más conocido como ‘El Chino’. Luis Sandoval reivindicó la idea de su entrenador de jugar con único punta y fue referencia para sus compañeros en la línea de volantes. Con su experiencia en Junior supo aguantar la marca y abrir espacios.

“Me pude recuperar, tuve fe y gracias a dios pude jugar buen partido. Hice la tarea que pidió el profe”, dijo el siempre sonriente atacante.







Jaime Alvarado completa el trío de equilibrio que mejoró sustancialmente la cara de la Selección Colombia Sub 20 en el Suramericano. Sus 34 partidos en la segunda división de España (con Hércules) se notaron contra Venezuela: al buen quite sumó inteligencia para abrir la pelota, inventar espacios, aportar a la ofensiva.



“En esta segunda fase nos faltó tener a quienes venían actuando regularmente, pero pasa mucho que se entrena una nómina y se juega con otra. Han cumplido Sandoval, Goez, Balanta, Angulo, Carbonero, Mier…”, explicaba Reyes.



Pues si el equipo que se gana no se toca, la idea es que se mantengan los tres hombres que aportaron el equilibrio que faltaba: ¡una victoria asegurará el éxito!