La guerra de Irak le ayudó a Jefferson a ser campeón Sub 20 con Brasil

Tal vez muchos no recuerdan a Jefferson, arquero que atajó la mayor parte de su carrera en el Botafogo, equipo brasileño en el que se retiró a finales del año pasado.



Vino a Colombia a enfrentar a Santa Fe en la Copa Suramericana de 2011; además, enfrentó a la Selección en dos oportunidades: un amistoso después del Mundial 2014 (ganó Brasil 1-0) y un juego de Copa América 2015 (ganó Colombia 1-0 con gol de Jeison Murillo).



Después de colgar los guantes, el exportero hizo este viernes una confesión en una entrevista con ‘Espn’: contó que antes de jugarse el Mundial Sub 20 de 2003, en Emiratos Árabes Unidos, él estuvo a punto de quedarse por fuera de los convocados por racismo.



En aquella Copa del Mundo juvenil, que tuvo la mejor participación de Colombia en la historia -quedó tercera-, Brasil salió campeón; una alegría que marcó la carrera de Jefferson, pero que pudo ser un sueño truncado de haber sido por un miembro de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



“Tuve la oportunidad de disputar el Suramericano y el Panamericano con la Sub 20. Antes de la convocatoria para el Mundial, estaba prácticamente definido el llamado a los tres arqueros: yo, Fernando Henrique y Fabiano. El día que salió la convocatoria, en enero de 2003, ni nombre no apareció; quedé muy molesto y me pregunté ¿qué pasó?”, dijo Jefferson en la entrevista que recordaba toda su carrera.



Pero la guerra de Irak que se desató ese año fue determinante para Jefferson. “El plantel viajó a Emiratos y estuvo dos semanas entrenando, pero la Fifa decidió cancelar el campeonato mundial, que se iba a jugar entre marzo y abril, y terminó jugándose en diciembre”, recordó el exguardameta.



Pasaron los meses y Jefferson no tenía ninguna ilusión de estar en el Mundial Sub 20. Era suplente en Botafogo, que jugaba en Segunda División y todavía estaba resentido porque no fue llamado en el listado original.



Sin embargo, Jefferson recibió una llamada telefónica: “’¿Estás preparado para jugar con la selección?’, y esa persona que me llamó me dijo que si no había sido convocado en enero es porque al entrenador no le permitían convocar a un arquero negro”.



“Había una persona en la CBF que no permitió que me llamaran; pero justo esa persona salió de la Confederación y ya el cuerpo técnico podía hacer lo que quisiera. Así que finalmente pude ir y ser campeón del Mundial”, confesó Jefferson, quien empezó como suplente en esa Copa Mundo y terminó como titular desde la ronda de octavos de final hasta la gran final.



Además de los juegos en la Sub 20, Jefferson estuvo convocado a la selección de Brasil de mayores en 63 oportunidades, actuando en 22 partidos.