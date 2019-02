Así será el sorteo del Mundial Sub 20 en el que estará Colombia

Este domingo 24 de febrero, a las 11:30 a.m. (hora colombiana), se realizará, en el Gdynia Arena de Polonia, el sorteo del Mundial Sub 20, que se llevará a cabo en ese mismo país, entre el 23 de mayo y el 15 de junio de 2019.



Con un total de 24 equipos presentes en la competencia, los cuales se distribuirán en 4 bombos durante el mencionado sorteo y, posteriormente, se dividirán en 6 grupos que jugarán la primera ronda, sólo hay algo seguro y es que Polonia, como anfitrión, hace parte del bombo 1 y encabezará el grupo A de la competencia, dejando el resto de posiciones al azar.



Con base en lo anterior, pasaremos a explicar los puntos sobresalientes del Sorteo y otros aspectos que se deben tener en cuenta pensando el futuro de la Selección Colombia Sub 20, que dirige Arturo Reyes.



Hora y dónde ver el Sorteo

Como ya lo dijimos, el evento se llevará a cabo en Polonia y se realizará a las 11:30 a.m. (hora colombiana). Se podrá ver a través del canal de YouTube de la FIFA y del canal de Facebook del máximo ente del fútbol mundial.



Presentadores

La presentación del evento la van a realizar dos exjugadores: el brasileño Bebeto y el portugués Fernando Couto.



Los bombos

Estos serán los cuatro bombos donde la única casilla segura es la ya mencionada, Polonia.

• Bombo 1: Polonia, Portugal, Uruguay, Francia, Estados Unidos y México.

• Bombo 2: Italia, Malí, Nigeria, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Colombia.

• Bombo 3: Arabia Saudí, Senegal, Argentina, Ecuador, Ucrania y Honduras.

• Bombo 4: Japón, Sudáfrica, Panamá, Noruega, Catar y Tahití.



Características del Sorteo

• Polonia es el único país que sabe en qué grupo quedará y no compartirá grupo con ninguna de las selecciones del bombo 1.

• En un mismo grupo no pueden quedar dos selecciones de la misma confederación.

• La organización de los bombos se dio con base en los puntos de las selecciones con base en su participación en los últimos 5 Mundiales.



Las sedes del Mundial Sub 20​

• Lodz: ciudad donde se jugará la final y un total de 10 partidos.

• Gdynia: allí se hará el sorteo y se jugarán 10 partidos.

• Lublin

• Bydgoszcz

• Tychy

• Bielsko-Biala



Así le ha ido a Colombia en los Mundiales Sub 20

Esta es la décima participación de Colombia en los mundiales de la categoría. Las anteriores participaciones fueron: 1985, 1987, 1989, 1993, 2003, 2005, 2011, 2013 y 2015. En 2003, cuando el Mundial se disputó en Emiratos Árabes, la Selección logró el tercer puesto.



¿Qué grupos le podrían tocar a Colombia?