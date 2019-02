'El entrenador debe tener la potestad de elegir a su manera': Maturana

El experimentado técnico colombiano habló para Fox Radio Colombia, acerca de la polémica generada estos días sobre el caso Poveda-Salcedo. Su postura fue clara y contundente al defender la decisión de Arturo Reyes de no convocar a jugadores que nunca han hecho procesos en Colombia.

Ante las incesantes críticas hacia Arturo Reyes, Francisco Maturana salió en defensa de su colega, expresando su inconformidad con la gente que lo cuestiona: “Se cuestiona al entrenador de la selección porque unos jugadores no responden a las expectativas, pero un entrenador elige de lo que hay, entonces si cuestionamos la formación tenemos que cuestionar las escuelas de formación del país, el entrenador fortalece la formación de los jugadores con la competición. Por esto el profesor reyes no puede arreglar las cosas en ocho días o en quince días, el entrenador debe nutrirse de lo que hay en las categorías inferiores", añadió.



“Al profesor Reyes lo cuestionan porque no llama a X o Y jugador que está en Italia, Argentina, o donde esté. Resulta que quién lo ve, quién ha visto en Colombia o quién sabe cómo juega Poveda o el otro. Si Colombia tiene que recorrer el camino de ir a buscar a los jugadores que forman en el exterior entonces hay que cerrar las categorías juveniles del país porque no están haciendo nada", expresó su inconformidad a la gente por hacer el llamado a que jugadores que juegan en el exterior hagan parte de la Selección Colombia Sub-20 para el mundial de Polonia.



Así mismo, aclaró que el entrenador tiene la capacidad de elegir lo que el disponga. Destacó la importancia que deben tener las categorías inferiores en el país: “El entrenador debe tener la potestad de elegir a su manera, la elección de reyes es personal y deben respetarle su derecho como entrenador a elegir. No podemos poner contra la pared a Arturo Reyes porque entonces para que sirven las categorías inferiores, para que hay un campeonato sub-17 y sub-20 y sobre todo no podemos entregarle el fútbol a los representantes, no podemos tener jugadores que no han jugado aquí".



Con estas declaraciones, crece aún más la polémica sobre el tema de los jugadores que militan en el exterior y sobre todo pone más presión a Arturo Reyes al momento de elegir los 23 para el mundial de Polonia.