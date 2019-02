En Colombia Sub-20 no hay quien la meta: ¿qué pasa con el ataque?

La Selección Colombia completó este lunes tres partidos consecutivos sin marca gol en el hexagonal final del Suramericano Sub-20. De hecho, la crisis en ataque se resume en solo 2 tantos anotados en 7 juegos.



Si bien se tiene que analizar en equipo, desde la construcción en la línea de volantes para llegar al gol, los delanteros de Colombia son los directos señalados. Y es que las dos anotaciones que ha marcado la Selección han sido obra de Iván Angulo, un mediocampista extremo, y del defensor Carlos Cuesta.



Los hombres de punta escogidos por Arturo Reyes para este Suramericano fueron: Rivaldo Correa, Luis Sandoval, Jáder Valencia y Dilan Ortiz. Por ahora, ninguno ha sido solución, ni jugando como inicialista ni entrando como variantes en las segundas partes.



Los atacantes de la Tricolor se han visto enredados, desubicados, sin inteligencia de juego para entrar en el circuito, ansiosos y, lo peor, sin su puntería afinada.



Decir que la alimentación no es buena, es subjetivo, pues desde atrás han estado Iván Angulo, Yeison Tolosa, José Enamorado y el mismo Johan Carbonero, han surtido en algunas oportunidades, no muchas, con opciones en las áreas rivales. Pero de definición, no pasa nada.



A Colombia le quedan dos fechas para tratar de clasificar al Mundial de Polonia. Enfrentará a Venezuela el 7 de febrero y a Uruguay, el 10. Pero debe ganar ambos partidos y para hacerlo, para angustia de todos, eso es con goles…lo que no hay en esta Selección.