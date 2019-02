Colombia llega de menos a más: enfrenta a Uruguay para ir al Mundial

La Selección Colombia Sub 20 llega a la última fecha del hexagonal final del Suramericano de Chile, con uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, que se celebrará en Polonia. Y este domingo, a las 3:30 p.m., no puede dejarse sacar del bolsillo este tiquete, cuando enfrente a Uruguay.



No ha sido fácil este Suramericano para la Tricolor. Vino de menos a más, siempre con fortaleza defensiva pero con graves problemas en la elaboración y definición. Sin embargo, su última imagen dejó mucha ilusión, pues le ganó 2-0 a Venezuela con claridad y contundencia.



“Hay que darle un gran valor al carácter de los jugadores. En todo el torneo nunca nos tocó empezar ganando y supieron aguantar todo lo que se dijo y van por buen camino. La elaboración de juego fue mejorando a medida que pasaron los minutos, tuvimos fortuna en la pelota quieta para el primer gol y luego manejamos los ritmos del partido”, aseguró el técnico Arturo Reyes.



Contra los charrúas se debe repetir ese partido inteligente y práctico que se tuvo contra los venezolanos. “Hicimos todo con calma en ese juego. Sabemos que el próximo partido será importantísimo, pero este envión anímico es el premio al trabajo de ellos y la convicción que tienen de mejorar el juego”, apuntó el DT.



De Uruguay, el entrenador analizó: “Es una selección con mucho oficio, fuerte en los duelos y que tiene en el frente jugadores importantes como Schiappacasse, Batista… va a ser un partido muy táctico. Falta dar otro gran paso, los jugadores de esta selección viven muy convencidos. No es fácil asumir lo que nos ha pasado y que guarden estabilidad emocional y mental”.



Alineaciones probables

Colombia: Kevin Mier; Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Carlos Romaña, Hayen Palacios; Andrés Balanta, Jaime Alvarado, Iván Angulo, Yeiler Goez; Johan Carbonero y Luis Sandoval.

D.T.: Arturo Reyes.



Uruguay: Renzo Rodríguez; Emiliano Ancheta, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Juan Boselli, Pablo García; Emiliano Gómez y Nicolás Schiappacasse.

D.T.: Fabián Coito.



Estadio: El Teniente, de Rancagua.



Hora: 3:30 p.m.



TV: Caracol.