‘El palo no fue mi amigo’: Tolosa y la falta de gol en Colombia Sub 20

Yeison Tolosa terminó el Suramericano Sub de Chile 2019 sin llegar a celebrar un gol.

Y es una pena pues fue uno de los jugadores que más lo intentó. “Lo busqué de todas las maneras, el palo no fue mi amigo pero tenemos fe, esperamos otros resultados”, dijo.



El volante del Deportivo Cali explicó que contra Uruguay, al que le generó dos opciones clarísimas en los 35 minutos que estuvo en el campo, la idea era hacer daño cuando el rival estuviera agotado: “El pofe quería que rematara al arco al entrar fresco, lastimosamente no se me dio el gol en este torneo”, dijo.



La constante de Tolosa y de Colombia fue la misma: “Nos faltó gol pero siempre lo intentamos, tuvimos iniciativa en los partidos, en lo personal di una parte de lo que tenía, en estos últimos partidos la fatiga me cobró, por suerte pude aparecer en este último partido”.



Toloza y sus compañeros son optimista: “Es un orgullo saber que en el campo dejamos todo, con buena actitud, dando todo por Colombia”.