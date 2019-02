Colombia repite película: 0-0 con Uruguay y a depender de terceros

Colombia firmó su tercer 0-0 en el Suramericano Sub 20 de Chile, esta vez con Uruguay en el cierre del hexagonal. El resultado obliga a esperar a los dos partidos del cierre para saber si se clasifica o no al Mundial de Polonia.

Colombia volvió a generar opciones de gol que no llegó a definir –la misma historia de todo el torneo-, sobre el final mereció la victoria, pero también es cierto que sufrió varias veces en su puerta y no encajó goles gracias al buen partido del arquero Mier.



Y es que desde el primer tiempo las mejores opciones fueron para los uruguayos.



Al minuto 11, Emiliano Gómez encontró espacio libre entre los zagueros pero el duelo directo se lo ganó el arquero Mier. Era el primer aviso. Un minuto después, vendría un nuevo intento, una llegada frontal de Schiappacase que otra vez metió miedo.



Al 25 la tuvieron Schiappacase y Núñez en una rápida salida que de nuevo controló bien Mier.



Se sacudió Colombia al 34, cuando buscó Carbonero la falta para amarilla de Méndez y en el cobro voló Rodríguez al buen cobro del mismo afectado.



Al 45 tuvo otra opción clarísima Uruguay, un error de Palacios en la marca, entraron a su espalda y al centro llegó preciso Cuesta para desviar el balón.



Pero no estaban Palacios ni Sandoval inspirados en el inicio, eran imprecisos en la marca y especialmente en la entrega y eso acabó frenando las proyecciones de Angulo y Carbonero y abandonando a Goez en el frente de ataque.



El inicio del complemento tuvo más de lo mismo: a los 5 minutos la bajaba de pecho y por fortuna perdonaba Schiappacase.



Sandoval se fue y llegó Valencia, se fue Góez e ingresó Tolosa y volvió Colombia a confiar en los hombres del comienzo del torneo.



La falta que fabricó Toloza al 58 terminó en un cobro por abajo que se fue apenas desviado. Una pena. Porque de nuevo se fue encima Uruguay, que seguía en ceros exclusivamente gracias a Mier.



Desperdició Colombia un gran contragolpe al 65, le madrugaron a Valencia y Angulo pagó con amarilla el intento de pescar el rebote. Fallaría de nuevo Valencia al 67, intentando acomodarla en vez de rematar al arco… una película vista una y otra vez en esta selección.



Y vino la noche: al 70 vio la segunda amarilla Palacios y con 10 tocó aguantar al peligroso Uruguay y soñar con un gol en el arco de enfrente.



A pesar de todo, dos veces tuvo Colombia el triunfo: un tiro libre de Toloza al que voló preciso Rodríguez y en el rebote se le fue apenas por encima la pelota a Delgado.



Al cierre vio la roja Cáceres en Uruguay por falta a Angulo soñaban los colombianos: se lo perdió el propio Angulo cuando salió demasiado cruzado el remate, lo tuvo Toloza con un remate de afuera y así se fue el tiempo, evitando errores más que otra cosa.



Uruguay sumó 8 puntos y cedió terreno en la pelea por el título del Suramericano con Argentina (9 puntos) y Ecuador (7), que a segunda hora se medía a Venezuela, igualada con Colombia en 5 unidades (por mejor diferencia de gol es cuarto Colombia). Brasil (2) cierra la tabla y la jornada contra los argentinos.