¿Cómo quitarle presión a Colombia Sub20 para no fallar ante Venezuela?

La Selección Colombia Sub 20 enfrenta este jueves (8:10 p.m.) a Venezuela, con la obligación de ganar para no perder el tren a Polonia.

Se trata de un rival que, además de ser el favorito al título, ya le ganó a Colombia en el inicio del Suramericano de Chile 2019.



¿Presión? ¡Por toneladas! Más cuando el equipo no ha logrado consolidarse en todo el torneo y sufre una anemia goleadora angustiosa. La fe se ha ido agotando…



Sin embargo, un experto en la formación de los juveniles da la pauta para bajarles un poco el estrés y permitirles que hagan su juego: "Ahora será primordial la confianza y todo lo que él (Arturo Reyes) pueda hablar con los jugadores, porque lo que había que trabajar ya se hizo, ahora es de hablar, darles confianza y bajarles esa presión que tengan los chicos porque no ha llegado el gol.



El desafío ahora es para el cuerpo técnico: “Arturo es un hombre que conoce muy bien la Selección, él escogió su grupo, sabe qué le puede dar cada uno, lo que le entregaron durante la etapa de preparación… Esperar que Arturo haga los movimientos que considere necesarios, que las cosas se den, hay que luchar por esos 6 puntos importantes. Desde mi experiencia haría eso, hoy en día las selecciones tienen psicólogo, darles charlas y llenarlos de confianza", dijo Lara.



Para Arturo Boyacá, formador de juveniles incluso desde la etapa escolar, lo ideal sería aislarlos: “Es un trabajo sicológico muy potente que tiene que dirigir el cuerpo técnico. Siento que allá están un poco blindados, aunque es difícil porque hoy en día hay mucha comunicación. Si no se tiene cuidado el grupo está totalmente afectado. Pero es un trabajo de sicología, de autoestima futbolística, que esa confianza que los llevó a los jugadores a una selección nacional aparezca”.







¡Se puede!



Acerca de las posibilidades de la Tricolor de lograr la clasificación al Mundial de Polonia, Lara no tiene dudas: "Hay opción, son 6 puntos en juego para ir al Mundial y tenemos que hacerlo de la mejor manera”.



Para Boyacá, quedan detalles que invitan a creer: “Hay un antecedente positivo y es que ellos ya habían jugado contra Venezuela, hay una huella. No hay duda que entre los dos, el equipo que más feroz es Colombia. Pero la presión se tiene que manejar para darles confianza, es un partido determinante pero si van con esa tensión no se sabe cuál será la consecuencia. Hay que descargar la maleta tan pesada para hacer lo que ellos saben que pueden hacer”, concluyó.



Redacción FUTBOLRED

Cali y Bogotá