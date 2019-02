Campanazo de eliminación para Colombia Sub-20: perdió 1-0 con Ecuador

La Selección Colombia perdió 1-0 con Ecuador este lunes en la tercera jornada del hexagonal final del Suramericano Sub-20. La Tricolor se mantiene quinta en un torneo que da cuatro cupos al Mundial; con un punto, la Tricolor no está eliminada, pues matemáticamente respira, pero debe ganar en las dos jornadas que le restan.

Un partido más y la Selección sigue impotente y con su definición escondida. Esta vez el duelo con los ecuatorianos fue muy físico, con muchas fallas en la parte técnica en ambas escuadras, y con más voluntad que buen fútbol.



No se le puede negar la voluntad al equipo que conduce Arturo Reyes, pero sigue sin encontrar el camino de la creación y, lo más preocupante, del gol. Colombia sigue sin mostrar una buena actuación, sin ser superior a su rival de turno, y por eso no mereció ganar.



Incluso en la primera parte la más clara la tuvo Ecuador, pero por fortuna para Colombia el cabezazo de Alexander Alvarado pegó en el palo. Mientras que en el combinado cafetero la mejor opción fue de Jáder Valencia.



En la segunda parte se abrió mucho más el compromiso, pues ambas selecciones necesitaban el triunfo para soñar con la clasificación a la Copa Mundo de Polonia.



Arturo Reyes mandó a la cancha a José Enamorado y a Rivaldo Correa para rematar el juego, pero no marcaron diferencia. Tal vez Iván Angulo fue el único que intentó algo diferente en la Selección, pero solo no podía con la defensa ecuatoriana.



Con el final del juego más cerca, Colombia adelantó sus líneas y empezó a dejar espacios; Kevin Mier salió presto en dos oportunidades, pero en el quinto minuto agregado, de seis que añadió el árbitro, no pudo contener el contraataque del rival.



El ‘10’ ecuatoriano, Jordan Rezabala metió un pase profundo con borde externo para Gonzalo Plata, quien encaró a Mier, alargó la pelota y le quedó a Leonardo Campana, quien definió para sepultar las aspiraciones de sumar a Colombia y poner el 1-0 definitivo.



Colombia deberá ganar los 6 puntos que le quedan para estar sin problemas en el Mundial. Enfrentará a Venezuela el 7 de febrero y a Uruguay, el 10.