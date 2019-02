De rodillas te pido, Colombia: hay que vencer a Venezuela en el Sub 20

La Selección Colombia no tiene otra opción si no ganarle a Venezuela este jueves, desde las 8:10 p.m., en la quinta fecha del hexagonal final del Suramericano Sub 20, para seguir con aspiraciones de ser uno de los cuatro clasificados para el Mundial de la categoría en Polonia.



No le queda de otra. De hecho, si pierde con la Vinotinto quedará eliminada automáticamente. El empate no sería lo ideal, porque en la última fecha la victoria (enfrenta a Uruguay) no le garantizaría nada y la dejaría dependiendo de los dos resultados restantes.



“Tenemos que intentar mover el balón de lado a lado, porque Venezuela es muy ordenado y se sabe replegar. No podemos desesperarnos. También tenemos que cuidarnos atrás, porque el rival sabe salir al contraataque”, aseguró el volante extremo Iván Angulo.



El seleccionado venezolano, dirigido por Rafael Dudamel viene de perder 3-0 con Argentina y sabe que si pierde con Colombia podría salir del grupo de clasificados, pues llega a esta quinta jornada en el cuarto puesto.



Por eso, el mismo Angulo sabe que esta vez el gol, el esquivo gol, es fundamental para ganar este compromiso: “Tenemos que estar muy enfocados y confiar en que podemos lograr el objetivo que nos trazamos y por el que vinimos acá. Esperamos hacerle daño a Venezuela, espero que todo nos salga bien y podamos llegar al gol”.



Además, los dirigidos por Arturo Reyes esperan tener revancha, pues en el debut de ambas selecciones, el pasado 17 de enero en el grupo A, el seleccionado del país vecino venció 1-0 y empezó a crear dudas en este Suramericano para el combinado colombiano.