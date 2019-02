Por qué si y por qué no, Poveda y Salcedo a la Selección Sub 20

Tras las versiones encontradas de los padres de los jóvenes y del entrenador de la Selección Colombia Sub 20, Arturo Reyes, nosotros damos las razones de por qué si y por qué no creemos que tanto Eddie Salcedo como Ian Poveda deben estar o no en la convocatoria al Mundial la categoría que se jugará a mitad de año en Polonia.

Por qué sí



• Tienen el recorrido y la experiencia que los hace diferentes a la mayoría del grupo, uno entrena con Guardiola y eso ya le da una ventaja importantísima teniendo en cuenta lo que significa el técnico catalán, el otro ha atravesado las divisiones inferiores del fútbol italiano desde que inició su carrera.

• Tienen ganas de jugar con la Selección Colombia pese a haber estado en las selecciones de Inglaterra e Italia y tener la posibilidad de seguir el proceso.

• Porque, si bien, en un momento pudieron haberlo dudado, hoy se muestran convencidos de querer representar al país.

• Aunque no hay certeza de lo que puedan hacer, la Selección Colombia Sub 20 necesita un cambio en la parte ofensiva.

• Son dos jugadores en los que se puede pensar a futuro, son la próxima generación del fútbol colombiano y así se asegurarían como jugadores colombianos.



Por qué no



• No conocen el grupo y la entrada de ellos, sin haber estado en ningún proceso, puede afectar más de lo que beneficia y romper el plantel.

• Crecieron en otro entorno y se podría pensar que llegaron a la Selección tras haberla visto de reojo y como una simple alternativa en caso de no continuar el proceso con sus países de nacimiento.

• No aparecieron para el Suramericano, se enfocaron en esperar a ser convocados, según el DT no le dieron trascendencia al llamado que les hizo.

• Las llegadas del ‘Cucho’ Hernández y Luis Sinisterra, quienes han sido parte del proceso, es suficiente para revolucionar y cambiar la imagen dejada tras lo hecho en Chile.