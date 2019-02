Colombia Sub 20 pide una oportunidad: ‘nos aferramos a clasificar’

Andrés Balanta es uno de los jugadores rescatables en la zona que ha dado algunas garantías en la Selección Colombia Sub 20: la defensa.

Titular habitual, falló como todos sus compañeros en el cierre del partido contra Ecuador (0-1) que obliga a ganar para seguir en la conversación en el Suramericano Sub 20 de Chile.



“Yo destaco el trabajo de mis compañeros. Recalcó el trabajo porque el resultado es un poco injusto. Pero mientras haya posibilidad matemática nos aferramos a clasificar”, decía el eficiente zaguero.



“Esto es para guerreros, dicen que mientras más bravo el toro mejor la corrida. Nosotros estamos preparados, siento que el partido con Venezuela será clave para retomar la confianza, sabemos que vamos a clasificar”.







Balanta no esconde que están afectados, que no marcar los condiciona, que no logran explicarse lo que pasa en la cancha: “Es normal que algunos jugadores estén tocados pero trato de que encuentren fortaleza en mí, mentalmente estamos bien, el sicólogo nos ayuda mucho, en estos días vamos a prepararnos. Cada partido se siente presión de ganar, Colombia es favorito en estos torneos, la falta de gol nos ha tenido cabizbajos pero hay que sacar lo positivo, pensar en el grupo”.



A sus 19 años, intenta bajarle dramatismo a la situación: “Jugamos bien pero faltan goles. Eso es cierto. Pero si me quedo en la frustración no voy a tener tranquilidad para otros partidos, es lo que les digo a los compañeros: Se gana, se empata y se aprende, no se pierde”, añadió.



Balanta pide “pasar la página y pensar en lo que lo que viene”. Y con optimismo habla a los incrédulos en Colombia: “Da frustración ver que todo está a favor y en el último minuto se nos va, pero pido paciencia, que sigan apoyando, que cada partido nos vamos a entregar. Hay dos partidos que para nosotros son la vida y mientras tengamos ilusión de ir a Polonia nos vamos a aferrar”.