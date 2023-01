Mascherano, primera 'víctima' de Colombia: 'no creo que siga, fallé'

La Selección Colombia venció 1-0 a Argentina y la dejó fuera del hexagonal del Sudamericano Sub-20, con lo cual se despidió de la opción de clasificar al Mundial de la categoría, que ganó tres veces.

Y la primera 'víctima' es Javier Mascherano, el técnico, quien minutos después de consolidarse la eliminación, en un torneo para el olvido, anunció que no seguirá al frente del equipo.



“No creo que siga, lo mejor ahora es poder volver a Argentina y estar tranquilo”, declaró. “Estoy muy agradecido por la oportunidad, porque no es fácil que te la den en la Selección. He fallado”, añadió, aunque también dejó en el aire que todavía le falta hablar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, a su regreso al país.



El único responsable, dijo Mascherano tras ganar solo uno de sus cuatro partidos e irse en primera ronda a pesar de ser favorito, es él: “No hay mucho que decir. Lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haber podido ayudarlos. La verdad que es una generación increíble y está claro que el que ha fallado soy yo, en no poder transmitirles la confianza y tranquilidad que ellos saben, como me lo demostraron en todo el proceso”.



Y es que Mascherano deja a Argentina por séptima vez fuera del Mundial Sub-20, tampoco le da la opción de los Panamericanos de Chile y así margina a los muchachos de una competencia de alto nivel hasta 2025, cuando venga el Preolímpico clasificatorio a los Juegos de París 2024.