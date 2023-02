Colombia sin jugar, clasificada al Mundial: tabla de posiciones

Momento definitivo en el Sudamericano Sub 20, con el desarrollo de la cuarta jornada del hexagonal final. Brasil, Uruguay y Colombia ya están clasificados al Mundial. Tres partidos que pueden definir no solo el destino de los cupos, sino también de quiénes aspiran directamente por el título.



El empate entre Venezuela y Ecuador le da a Colombia el tercer cupo al Mundial Sub 20, sin depender de otro resultado, horas antes del juego contra Brasil. ¿por qué? La vinotinto es cuarta con dos puntos, no le alcanza para empatar a Colombia. Además, Paraguay está obligada a derrotar a Uruguay, lo cual deja solo disponible la cuarta plaza.

Ecuador 1-1 Venezuela Finalizado

Uruguay 1-0 Paraguay Finalizado

Colombia vs Brasil





1. Uruguay- 12 puntos (+5, 4PJ)

2. Brasil- 9 puntos (+7, 3PJ)

3. Colombia- 6 puntos (+3, 3PJ)

4. Venezuela -2 puntos (-6, 4 PJ)

5. Ecuador- 1 punto (-4, 4PJ)

6.Paraguay- 1 puntos (-6, 4 PJ)