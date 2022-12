Calendario, fechas y cruces del Sudamericano Sub-20: así se jugará

Queda muy poco para volver a ver a la Selección Colombia disputando una competencia fundamental para las aspiraciones del combinado nacional Sub-20 con el anhelo de clasificarse al Mundial de 2023 que se jugará en Indonesia. Pero, no solo los colombianos verán actividad. Las diez selecciones del continente sudamericano se citan, y solo cuatro tendrán la oportunidad de entrar a la cita mundialista de mitad del año.

Colombia tendrá en sus manos la quinta participación como anfitriona y sueñan repetir lo realizado en 1987 y 2005 cuando ostentaron el título y de esa manera se clasificaron para los Mundiales de dichos años. Con Jhon Jáder Durán como una de las estrellas, así buscará clasificarse. Sin embargo, lidiará con duras selecciones que van por el mismo objetivo.



El sorteo de la competencia dejó al Grupo A con Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil y Perú, mientras que el B tiene a Ecuador, Uruguay, Chile, Bolivia y Venezuela. Pero, la gran pregunta es cómo se disputará el certamen. Pues, la competencia se jugará del 19 de enero hasta el 12 de febrero, siendo el primer torneo a nivel de selecciones empezando el 2023. Además, se llevará a cabo la primera fase en Cali, y la fase final completa en la capital, Bogotá.



Así las cosas, este es el calendario completo del Sudamericano Sub-20:



19 de enero:

- Perú vs Brasil | 5:00 PM | Estadio Pascual Guerrero de Cali

- Colombia vs Paraguay | 7:30 PM | Estadio Pascual Guerrero de Cali



20 de enero:

- Bolivia vs Venezuela | 5:00 PM | Estadio Deportivo Cali

- Ecuador vs Chile | 7:30 PM | Estadio Deportivo Cali



21 de enero:

- Paraguay vs Argentina | 4:00 PM | Estado Pascual Guerrero de Cali

- Perú vs Colombia | 6:30 PM | Estadio Pascual Guerrero de Cali



22 de enero:

- Bolivia vs Ecuador | 4:00 PM | Estadio Deportivo Cali

- Chile vs Uruguay | 6:30 PM | Estadio Deportivo Cali



23 de enero:

- Paraguay vs Perú | 5:00 PM | Estadio Pascual Guerrero de Cali

- Argentina vs Brasil | 7:30 PM | Estadio Pascual Guerrero de Cali



24 de enero:

- Uruguay vs Venezuela | 5:00 PM | Estadio Deportivo Cali

- Chile vs Bolivia | 7:30 PM | Estadio Deportivo Cali



25 de enero:

- Argentina vs Perú | 5:00 PM | Estadio Pascual Guerrero de Cali

- Brasil vs Colombia | 7:30 PM | Estadio Pascual Guerrero de Cali



26 de enero:

- Uruguay vs Bolivia | 5:00 PM | Estadio Deportivo Cali

- Venezuela vs Ecuador | 7:30 PM | Estadio Deportivo Cali



27 de enero:

- Colombia vs Argentina | 7:30 PM | Estadio Pascual Guerrero de Cali

- Brasil vs Paraguay | 7:30 PM | Estadio Deportivo Cali



28 de enero:

- Venezuela vs Chile | 6:30 PM | Estadio Pascual Guerrero de Cali

- Ecuador vs Uruguay | 6:30 PM | Estadio Deportivo Cali



Hexagonal final



31 de enero:

- 1B vs 2A | por confirmar | Estadio Metropolitano de Techo

- 1A vs 3B | por confirmar | Estadio El Campín

- 3A vs 2B | por confirmar | Estadio el Campín



3 de febrero:

- 1A vs 2B | por confirmar | Estadio Metropolitano de Techo

- 2A vs 3A | por confirmar | Estadio Metropolitano de Techo

- 1B vs 3B | por confirmar | Estadio El Campín



6 de febrero:

- 2B vs 1B | por confirmar | Estadio Metropolitano de Techo

- 3A vs 1A | por confirmar | Estadio El Campín

- 2A vs 3B | por confirmar | Estadio El Campín



9 de febrero:

- 2A vs 1A | por confirmar | Estadio Metropolitano de Techo

- 3B vs 2B | por confirmar | Estadio Metropolitano de Techo

- 1B vs 3A | por confirmar | Estadio El Campín



12 de febrero:

- 2B vs 2A | por confirmar | Estadio Metropolitano de Techo

- 1A vs 1B | por confirmar | Estadio El Campín

- 3B vs 3A | por confirmar | Estadio El Campín