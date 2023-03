Sudamericano Sub-17: críticas al estadio de Colombia vs. Uruguay

La primera jornada del grupo A del Campeonato Sudamericano Sub-17 2023, que se disputa en Ecuador, dejó un sabor agridulce en la Conmebol y en el paladar de los aficionados del fútbol del continente.



El partido Colombia 0-0 Uruguay no dejó goles, aunque sí ganas de los jovencitos cafeteros y charrúas; además, se destacó Jordan Barrera, el ‘10’ colombiano.



Sin embargo, llovieron críticas por las condiciones del estadio Christian Benítez, de Guayaquil, sede de ese compromiso y del de Ecuador contra Brasil, que empataron 2-2.



El primer partido fue pasado por una fuerte tormenta, así que el campo de juego se hizo imposible para jugar. Por eso las redes sociales explotaron.



Lamentable el estado del campo de juego del estadio Christian Benítez (más allá de la lluvia).

Además falló una torre de iluminación y provocó un corte del partido.



Comenzó mal el Sudamericano Sub17, no solo por la imagen que se dá, sino porque se pone en riesgo a los jugadores. pic.twitter.com/RDPEhSkYjR — Juanjo Acevedo (@juanjoacevedo7) March 31, 2023 Un desastre la cancha del estadio Christian Benítez de Guayaquil donde juegan Ecuador vs. Brasil por el Sudamericano Sub 17. Vergonzoso estado. — Paul Pérez Rioja (@PaulPerezRioja) March 31, 2023

Además, aficionados ecuatorianos se quejaron por la mala organización en la venta de entradas para ver el partido de fondo, que Brasil le ganó al anfitrión.



Preocupa que la Conmebol no exija las garantías necesarias para el bien del espectáculo y la integridad de los futbolistas.



El estadio Christian Benítez acogerá nueve partidos del grupo A y uno del grupo B (última fecha), así que muchos temen que el estado del campo no aguante la carga de partidos en diez días, además si el clima no ayuda.