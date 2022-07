En Ecuador se palpita el partido: ‘sabemos con quién nos enfrentamos’

En un historial complejo para la Selección de Ecuador ad-portas de disputar el duodécimo choque entre ambas escuadras, las dirigidas por Emily Lima saben lo que está en juego en este enfrentamiento ante las anfitrionas. Sumar de a tres es vital para alcanzar los mismos puntos de las colombianas. Sin embargo, la derrota las dejaría afuera de la fase semifinal.

Aunque el panorama no sea tan positivo para Ecuador en el mano a mano de enfrentamientos entre ambas, será un partido más que complicado para Colombia. Sin Ligia Moreira en defensa por acumulación de tarjetas amarillas, las ecuatorianas tendrán que reemplazar a su defensora estrella y capitana. Aún así, tienen un soporte ofensivo con Nayely Bolaños de 19 años, además de la creatividad de Marthina Aguirre y Karen Flores.

Previo al compromiso, la defensora Suany Fajardo estuvo presente en atención a medios en Cali. Enfatizó en lo difícil que será el juego, y en que tienen sí o sí que sacar los tres puntos para soñar con una clasificación. Fajardo tendrá la misión de reemplazar a Ligia Moreira.

Analizó el partido, ‘estamos enfocadas mucho en el partido contra Colombia, venimos trabajando de la mejor manera y esperamos que este partido no sea la excepción. Queremos hacer las cosas mejor que en el partido contra Chile y esperamos que las cosas sean favorables para nosotros’.



Colombia es ese rival por vencer para Ecuador, pues en esos 11 enfrentamientos que han disputado, las ecuatorianas nunca las han vencido. Solo han arañado dos empates y de resto, encajan nueve derrotas. ‘Es un equipo muy duro, sabemos a quienes nos estamos enfrentando. Ya tuvimos unos partidos amistosos, ahora este es el principal y nos estamos jugando mucho en este partido. El rival es muy bueno, nos estamos preparando para eso’, mantuvo Suany Fajardo.



Colombia y Ecuador se habían enfrentado en dobles amistosos en el 2021. Dos derrotas ecuatorianas, una por 0-1 y otra por 0-4. Suany Fajardo estuvo presente en dichos encuentros y recordó esos partidos, ‘estuve en los dos amistosos, no nos fue bien, pero ahora para este partido venimos con mejor actitud y hemos aprendido mucho más en todo este tiempo, las cosas que pasaron en ese partido las dejamos atrás y ahora estamos enfocadas en lo que se viene ahora’.



En esta Copa América, Colombia recuperó ese juego colectivo que las ha caracterizado. La sociedad entre Leicy Santos, con Linda Caicedo, y esa explosividad de Caicedo, juntándose con Mayra Ramírez han sido las virtudes colombianas. Suany Fajardo analizó lo que hay que cuidar, ‘debemos tener cuidado en todas las líneas, estamos preparadas y es lo que venimos trabajando en todos los entrenamientos. Los errores pasados los hemos venido corrigiendo’.



Para Ecuador no hay vuelta atrás. Deben sí o sí ganar para estar vivas pensando en la posibilidad de clasificar a la siguiente fase. Suany Fajardo explicó cómo están los ánimos del combinado nacional, ‘estamos tranquilas, eso nos va a servir para el partido ante Colombia. Debemos confiar en nosotros, en el trabajo de cada una y lo que hemos hecho con la profe Emily. Todo este tiempo que hemos venido preparándonos ha sido muy bueno’.