Así quedaron los repechajes de Europa y Conmebol a Qatar: ¡sorpresas!

Este viernes 26 de noviembre, en Zúrich (Suiza), la FIFA hace el sorteo del repechaje al Mundial Qatar 2022 para cuatro confederaciones internacionales: Conmebol, Concacaf, AFC (Asia) y OFC (Oceanía).



¡Confirmado! El rival del quinto clasificado de Conmebol se medirá a un rival de Asia. El rival del clasificado de Concacaf será de Oceanía



¡Ojo! El primer local será el equipo de Asia y Concacaf será el otro que juegue en casa. Conmebol será visitante



Vale mencionar que los cuatro cupos en juego se deciden entre selecciones de Oceanía, Concacaf, Asia y Conmebol



¡Atentos en Conmebol! Se sortean ahora los rivales de confederaciones intercontinentales...



Así van las llaves en Europa:



Grupo A

Escocia vs Ucrania

Gales vs Austria



Grupo B

Rusia vs Polonia

Suecia vs República Checa



Grupo C

Portugal vs Turquía

Italia vs Macedonia del Norte



Escocia, local en primera fecha del Grupo A. Gales será local en la otra llave de esa semifinal del grupo A.

Rusia será local en primera fecha del Grupo B. El otro local del grupo B es Suecia

Italia es el primer local en el grupo C y Portugal será el local final de esa misma zona



*¡OJO! Portugal o Italia se quedarán fuera del Mundial porque no salieron favorecidos en el sorteo y quedaron en la misma zona.



Vale recordar que habrá tres finales para decidir los clasificados al Mundial de Qatar 2022. Podría darse un cruce entre Portugal e Italia, cabezas del grupo C. Incluso ambos podrían quedar fuera de la Copa Mundo.



¡A esta hora se define la suerte!



Thiago Mendes, Lothar Matheus y Christian Karembeu, invitados especiales al sorteo, hablan del panorama de los europeos, de sus selecciones favoritas y los rivales a evitar en el sorteo.



Habla Gianni Infantino, desea suerte a los seleccionados, igual que el presidente de la UEFA, Aleksandre Ceferin.



¡Arranca la ceremonia!



Todo está listo en Suiza para el sorteo... Faltan pocos minutos

⏰ The European FIFA World Cup play-off draw takes place in Zurich at 17:00 CET.



How it works and who is involved: ⬇️ — UEFA (@UEFA) November 26, 2021





¿A qué hora colombiana es el sorteo?

A las 11:00 a.m. hora colombiana, este viernes 26 de noviembre.



¿Dónde ver el sorteo del repechaje al Mundial Qatar 2022?

La transmisión del evento de la FIFA será a través del canal FIFA.com.



¿Cómo se realizará el sorteo de Europa?



Ya hay seis cabezas de serie definidas: Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia y Gales



En un segundo bombo están Turquía, Polonia, Macedonia del Norte, Ucrania, Austria y República Checa.



La idea es que esas seis cabezas sean locales en un primer juego, después los 6 ganadores jugarán tres llaves y entonces se conocerán los clasificados a Catar 2022.



Vale recordar que por la UEFA ya tienen cupo seguro en la Copa Mundo Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos.



¿Y cómo está el tema en Suramérica y las demás confederaciones?



Por la Concacaf participará en esta repesca intercontinental el cuarto clasificado de la liguilla final; por la Conmebol el quinto; por confederación asiática el ganador del partido que disputarán los terceros clasificados de cada grupo de la tercera ronda; y por la oceánica el ganador de la fase clasificatoria.



Si hoy fueran los cruces, Perú iría por Conmebol, Australia o Emiratos Árabes por Asia, Panamá por Concacaf y Nueva Zelanda por Oceanía. Pero todas esas Eliminatorias está abiertas. Hay que esperar.



¿Cuándo se disputarán los repechajes?



Las eliminatorias intercontinentales, en principio programadas para marzo de 2022, se disputarán a partido único el 13 y el 14 de junio de 2022.