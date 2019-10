Atrás quedó Iker Casillas: el impresionante récord de Sergio Ramos 

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, destacó "el orgullo" que supone ser el jugador con más partidos internacionales con el equipo nacional, un récord que logró este sábado en Oslo frente a Noruega, con la que España empató a un gol.

"Lo personal es secundario para mí. Hubiera cambiado que no fuera el partido 168 y ganar a Noruega. Pero es una recompensa al trabajo, un orgullo disfrutar de ser el jugador con más partidos. Me emociono cada vez que me pongo esta camiseta. Espero que lleguen muchos más", dijo Sergio Ramos a Televisión Española.



Ramos cumplió 168 encuentros internacionales con España en el choque ante Noruega. Superó, de esta forma, a su excompañero Iker Casillas. Sergio Ramos lamentó el empate, a última hora, de Noruega cuando España tenía el choque encarrilado.

"Ha sido una pena. Es cierto que es complicado jugar con una selección que si perdía se quedaba fuera. Han sido en momentos puntuales cuando hemos pasado apuros. Ellos han jugado bien los últimos minutos, se han volcado. De todas formas, un empate es un punto no es malo y ahora tenemos que intentar ganar el próximo partido", añadió.