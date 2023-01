Agüero explotó contra Zlatan Ibrahimovic: 'Sos el menos indicado'

Ya pasó un mes y unos días desde que Argentina levantó la Copa del Mundo, siendo este, posiblemente el último título de Lionel Andrés Messi como capitán y líder de la selección albiceleste. Pero, ¿será también el último trofeo que levanten los argentinos en años? Pues Zlatan Ibrahimovic desató la polémica con unas declaraciones que conducían a que no volverían a ganar nada más.



Sergio el 'Kun' Agüero no ha estado alejado de las canchas desde que se le detectó un problema en el corazón que lo hizo retirarse del fútbol cuando había firmado con el FC Barcelona y había disputado apenas uno que otro partido como blaugrana. El argentino acompañó al combinado nacional en Qatar y hasta levantó la Copa del Mundo con sus excompañeros.

Zlatan Ibrahimovic con sus declaraciones típicas y con el picante de siempre, golpeó fuerte a la selección de Argentina indicando que la albiceleste no iba a ganar nada después de lo conseguido en el Mundial de Qatar, además, señaló que, con los gestos repetitivos de Emiliano Martínez, la provocación contra Países Bajos, y otros hechos dejaron al plantel mal parados con un comportamiento negativo, algo que le criticó mucho el exdelantero del Manchester City, que lo enfrentó cuando el sueco jugaba en el Manchester United.



En primera instancia, Sergio Agüero referenció que la conducta de Zlatan Ibrahimovic tampoco era para nada buena en el terreno de juego, "recordemos que vos también te portabas mal, ¿no? Me acuerdo que jugábamos contra el United. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado. Me parece que es muy mala leche decir que no vamos a ganar más”, y posteriormente, dio una lista de otros capítulos en los que Zlatan se vio envuelto mientras jugaba en Mánchester.



“Sos un peleador. Me acuerdo que te peleaste con Otamendi en un partido entre el City y el United. Discutiste con Pep Guardiola. Me imagino que por eso te quiso vender del Barcelona. Supongo que para hablar de que Argentina se portó mal, primero tenés que ver tu carrera para ver si te portaste bien. Y no creo que te hayas portado bien”, estalló Sergio Agüero.



Suecia no clasificó al Mundial de Qatar y en el 2018 en Rusia no logró pasar los cuartos de final cuando cayeron 2-0 contra Inglaterra. Por la no participación en 2022, Sergio Agüero le recriminó que debería es estar pendiente de su país y no de otros, "yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales. ¿Podríamos pensar así? Ni clasificaron, pero bueno, no lo sé. Más que preocuparte por Argentina y hablar así... Eso sí, opino, como vos opinas”.



Sergio Agüero sostuvo que entró a defender a sus compañeros de selección y por eso reaccionó como lo hizo con Zlatan Ibrahimovic. “¿Liquidé a Zlatan? Él liquidó a mis compañeros. Es más, capaz que también me hablás a mí porque yo estuve ahí. Siento que me tiraste a mí y ahora yo te tiro a vos. Somos campeones del mundo, Zlatan, y te querés matar. Messi es el mejor del mundo, lo siento. Y vos estuviste mirando como los jugadores que se portaron mal levantaron la copa”.