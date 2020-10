¡Apoyo a la distancia! Rondón y su mensaje a Venezuela contra Colombia

Salomón Rondón es tal vez la baja más sensible de Venezuela para su estreno en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

El atacante no puede estar con su selección, este viernes contra Colombia, en Barranquilla, pero adelantó su arenga, como si estuviera a minutos de salir a la cancha del estadio Metropolitano.



Así es el grito de batalla del goleador venezolano:



"Muchachos se acabó al espera, 9 de octubre, primera batalla para nuestro camino a Qatar 2022

Como equipo, juntitos, como siempre

Un rival, 3-4 vinotinto

Háganse sentir

Pelota arriba, armaditos

pelota dividida, con todo hermano

Piensen en ustedes, en sus familias, en el servicio que están haciendo en este momento, piensen que tienen un país detrás, piensen en todas las adversidades que han sufrido los venezolanos durante tanto tiempo

Los quiero mucho, un abrazo, la mejor de las energías, llegó la hora viejo, nos espera Qatar, vamos con huevos, papá"



Rondón no estará porque, según explicó hace unos días en sus redes sociales, no le dieron permiso: "El club al que pertenezco, el Dalian Pro, ha decidido no cederme a mi selección. Estamos viviendo momentos complicados en el mundo y lo entiendo, pero ni eso podrá cambiar el amor que siento por la camiseta nacional", explicó.



Sin embargo, es un hecho que es uno más en el equipo, aunque este viernes tenga que estar a miles de kilómetros de Barranquilla.